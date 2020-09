Une startup axée sur la recharge des véhicules électriques fait partie de celles financées par Decarbon8. (Photo de la ville de Seattle)

Decarbon8-US, le fonds d’investissement philanthropique axé sur le climat récemment lancé, a annoncé les trois premières startups qu’il soutiendra et proposera des investissements supplémentaires. Les entreprises développent des technologies qui visent à stimuler l’adoption des véhicules électriques, le captage du carbone et l’infrastructure à hydrogène.

Tout le monde peut faire un don au fonds et les contributions sont déductibles d’impôt. Le fonds a amassé 175 000 $ avec un objectif de 250 000 $.

Le 10 septembre, les entreprises feront des présentations en ligne sur leurs activités et E8, un réseau d’investisseurs providentiels basé à Seattle qui a créé Decarbon8, partagera des informations sur le programme. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne.

Les trois startups ont été sélectionnées parmi un pool de 38 candidats à un financement. Le comité d’investissement comprend des investisseurs expérimentés et des experts en la matière issus du milieu universitaire et du secteur sans but lucratif.

«Decarbon8 offre à n’importe qui la possibilité d’amplifier directement les innovations de décarbonisation dont nous avons besoin pour faire face à la crise générationnelle du changement climatique», a déclaré Molly Shor, membre du comité d’investissement, dans un communiqué préparé. «Ces premières entreprises disposent de technologies prouvées et prêtes à l’emploi, et nous sommes ravis de donner à notre communauté une chance d’en apprendre davantage sur elles et de participer à leur croissance.»

Les trois sociétés décrites par Decarbon8 ou «D8» sont:

Xeal, Plate-forme logicielle avancée basée à Los Angeles pour les réseaux de chargeurs de véhicules électriques qui connecte les propriétés multi-unités, les clients sur le lieu de travail et leurs conducteurs, accélérant ainsi l’adoption des véhicules électriques. Xeal a reçu un investissement de 25 000 $ de D8, plus 360 000 $ supplémentaires dans ce que l’on appelle un investissement syndiqué coordonné par un membre du conseil d’administration d’E8.

Laboratoires terrestres, une entreprise basée à Austin qui donne aux petites brasseries artisanales et autres installations industrielles une chance de capturer, recycler et revendre les émissions de dioxyde de carbone. Earthly Labs capitalise sur une pénurie de CO2 de qualité boisson et crée une dynamique pour les économies circulaires et la durabilité. D8 investit un minimum de 50 000 $.

Composites Steelhead, une startup basée à Golden, Colorado, fournissant des navires spécialisés pour le stockage de l’hydrogène que l’on peut trouver dans les automobiles, les navires maritimes, l’énergie stationnaire et de secours, et dans l’espace (pensez SpaceX). D8 investit un minimum de 40 000 $.

L’effort a déjà reçu des subventions de la Silicon Valley Community Foundation, d’ImpactAssets et de la Stolte Family Foundation, ainsi que des dons individuels.

Les entrepreneurs en technologie climatique peuvent faire face à des défis uniques. La construction d’un matériel innovant peut coûter plus cher que le développement de logiciels, et le processus de prototype peut prendre plus de temps, en particulier s’il implique des processus biologiques ou chimiques. Les clients peuvent inclure des gouvernements et des marchés fortement réglementés, qui évoluent tous deux plus lentement. Les startups peuvent présenter un plus grand risque pour les investisseurs – bien que les bénéfices soient importants pour les technologies qui fonctionnent.