L’industrie du jeu vidéo au Mexique est en deuil. Oscar Yasser Noriega, mieux connu dans les médias sous le nom d’Akira, est mort du coronavirus (COVID-19) La nouvelle de la mort d’Akira s’est répandue sur les réseaux sociaux, où ses amis et collaborateurs se sont rencontrés pour se dire au revoir.

Aujourd’hui, mon mari @akirareiko est décédé de COVID 19. Nous avons tout fait pour lui sauver la vie. Oscar est mon meilleur ami et tout pour moi. Oscar a eu une vie pleine de bons amis et beaucoup de bonheur. Nous remercions tous vos témoignages d’affection. – Aiko Hosoya 🌈 (@aikohosoya) 2 novembre 2020

L’héritage d’Akira est énorme pour l’industrie du jeu vidéo au Mexique. En fait, la façon dont l’industrie fonctionne actuellement dans notre pays est inimaginable sans un grand nombre de vos contributions directes ou le soutien que vous avez apporté à la réalisation de divers projets.

On le dit depuis, à 17 ans, Akira a fondé Atomix, l’un des plus importants médias imprimés de jeux vidéo mexicains et qui a su marquer une époque qui a marqué le cœur et la mémoire de nombreux joueurs. Il a également contribué à de grands médias tels que CNN Mexico, Newsweeek, GamesIndustry.biz, ainsi que l’hébergement du podcast Nerdcore, un podcast sur la culture et la technologie des geek.

En dehors de sa carrière médiatique, Akira a également fondé des entreprises très prospères. L’un d’eux était SCLBits, une agence de marketing numérique pionnière dans notre pays. Il a également été le fondateur de Pocket Supernova Inc et de Wabisabi Design Inc, entreprises dédiées au développement d’applications mobiles, de jeux vidéo et de projets de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Chez LEVEL UP, nous adressons nos condoléances à tous les proches d’Akira et lui souhaitons la paix dans son repos final. Nous voulons également profiter de l’occasion pour reconnaître son énorme impact sur l’environnement du jeu vidéo au Mexique et le remercier d’être un élément clé dans lequel le jeu a la taille qu’il a dans notre pays.