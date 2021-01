Le règne animal ne cessera jamais de nous étonner, Eh bien, quand nous croyons que nous avons déjà tout vu, une nouvelle espèce semble toujours montrer très clairement que nous nous trompons. Et oui, nous sommes très clairs qu’au milieu de tout ce que nous vivons, les efforts scientifiques sont concentrés sur la lutte contre le COVID-19, mais au-delà de cela, il y a des chercheurs qui découvrent des choses fascinantes, comme une chauve-souris que personne ne connaissait.

Nous savons que en ce moment, ils amènent ces petits animaux coincés -parce que fondamentalement, tout le monde les blâme pour le coronavirus-, et même, malheureusement il y a ceux qui les brûlent pour les empêcher d’infecter quelqu’un. Cependant, peu importe ce que beaucoup pensent de ces créatures et de leur soupe, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui aiment ces mammifères volants.

Une nouvelle chauve-souris est apparue en Afrique

Selon le New York Times, dans L’Afrique de l’Ouest a découvert quelque chose de fascinant, une chauve-souris orang-outan… Oui, comme ils l’ont lu. Il y a plus de 1400 espèces de cet animal enregistrées, et chaque année plus de 20 rejoignent la liste, mais la plupart d’entre elles sont des découvertes en laboratoire, mais cette fois c’est quelque chose de complètement différent car ils l’ont trouvé dans la nature et surtout, il a une histoire extrêmement intéressante.

Selon la même source, en 2018, des scientifiques de l’Université de Maroua au Cameroun ont entrepris une expédition pour étudier l’habitat d’une espèce de chauve-souris en voie de disparition Dans le pays de Guinée. Une nuit, quelque chose d’inhabituel est apparu dans un piège: une nouvelle espèce de chauve-souris au corps orange et aux ailes noires. C’est là qu’ils ont réalisé qu’ils faisaient face à quelque chose d’unique.

Une trouvaille unique

Dans un premier temps, les chercheurs sont restés sceptiques et ont immédiatement révisé leurs guides d’identification, mais ils n’ont pu trouver de correspondance avec aucune autre espèce africaine de chauve-souris. Lorsque l’équipe est retournée au camp et à l’insu des autres, les Drs Jon Flanders et Eric Bakwo Fils ont passé une grande partie de la nuit à chercher des manuels et des ressources en ligne pour tenter de résoudre le mystère, bien qu’ils n’aient pas réussi.

Après avoir fait de nombreux tests et recouru à d’importants espaces de recherche tels que l’American Museum of Natural History, le Smithsonian National Museum de Washington et le British Museum de Londres, en essayant de comparer les deux spécimens avec des espèces connues, ils n’ont pas trouvé quelque chose de similaire. C’est pour ça que Ils ont décidé de le mettre dans une catégorie similaire, de lui donner une petite description et même de lui donner son propre nom.

Préservez cette espèce inconnue

La nouvelle chauve-souris de couleur orang-outan s’appelle Myotis nimbaensis et vit dans les montagnes Nimba de Guinée qui sont au milieu de ce paysage inattendu. Pour corroborer tous leurs soupçons, l’équipe a réussi à reprendre l’animal d’origine, un mâle, et a également capturé une femelle et s’y est rendue, après avoir fait plusieurs analyses qui ont confirmé qu’en effet, ils avaient une nouvelle espèce de chauve-souris sous les yeux. Comment le vois-tu?

Pour l’instant, ils ne savent rien de plus sur cet étrange petit animal, mais les chercheurs prévoient d’utiliser les sons d’écholocation du Myotis nimbaensis qu’ils ont enregistré quand ils l’ont trouvé pour aider à identifier davantage de ces spécimens, en s’appuyant sur la surveillance acoustique qu’ils effectuent déjà dans la zone. Le but de tout cela est d’établir ce qu’est l’habitat de l’espèce, de l’étudier et de trouver un moyen sûr de le préserver.