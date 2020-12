À une époque où les consoles de nouvelle génération aiment Série Xbox ou PS5 dominant le marché, la vieille garde des jeux vidéo a encore aujourd’hui une présence nostalgique. Dans ce sens, Atari occupe une place particulière dans le cœur des joueurs passionnés de rétro qui pourra bientôt rejoindre une expérience pas comme les autres en Hôtels Atari.

C’est comme ca. Le développeur de jeux vidéo emblématique est à nouveau sur toutes les lèvres, mais pas exactement avec une nouvelle console ou un nouveau jeu. Cette fois, il s’agit de un conglomérat d’hôtels à construire avec une mise en page basée sur certains titres classiques qui a popularisé l’entreprise dans les années 1980.

L’esprit derrière les hôtels Atari

Lorsque vous partez en vacances, l’une des choses qui inquiète le plus les voyageurs est quel hôtel réserver. L’expérience, le service et le confort de l’hôtel sont importants, tout comme l’environnement. Si nous prenons cela en compte, il est juste de dire que Les hôtels Atari ont le potentiel d’être un succès retentissant.

Ce projet est porté par GSD Group, une organisation dédiée à différents secteurs d’activité tels que finance, éducation et divertissement. Vers octobre de cette année, le groupe a établi une alliance avec la célèbre société de conception architecturale appelée Gensler pour annoncer la construction du complexe hôtelier.

Et c’est que même si ces hôtels seront basés sur des jeux vidéo Atari classiques tels que Centipide ou Créateur de montagne russe, son design promet de rapprocher les visiteurs d’une vision futuriste et technologique sans précédent; une ré-imagination de la façon dont l’avenir a été envisagé dans les décennies passées.

Napoléon Smith III, Directeur associé du projet, a indiqué au portail Business Insider qu’avec Atari Hotels “Les jeux vidéo sont un mode de vie et les joueurs n’ont aucun moyen d’en faire l’expérience lorsqu’ils sont loin de chez eux”.

Et quand ouvrent-ils?

Selon le site officiel de Hôtels Atari, les salles des bâtiments seront basées sur toutes sortes d’histoires de science-fiction (évidemment liées aux jeux de l’entreprise). Le même Napelon Smith III, a révélé que la conception des hôtels aura également une approcheune esthétique cyberpunk avec une touche de rétro assez cool, aspect qui est aujourd’hui beaucoup utilisé dans l’industrie du divertissement comme dans la série Des choses plus étranges ou dans le film Prêt Player One.

Les hôtels sont prévus pour avoir toutes sortes de consoles non seulement dans les chambres, mais dans diverses pièces des complexes. Certains d’entre eux seront équipés de vieilles consoles de garde, d’autres salles seront dédiées à e-sports et encore plus avec les systèmes de jeu les plus modernes. Bien entendu, l’hôtel proposera des services tels que des bars et des restaurants qui entreront également dans la dynamique futuriste des jeux vidéo et des plateformes de streaming telles que Twitch et autres réseaux.

“Atari Hotels créera un monde qui convient aux joueurs de tous âges et niveaux d’expérience, leur donnant un chez-soi », a déclaré Fred Chesnais, PDG d’Atari, dans un communiqué. En ce sens, les dirigeants affirment qu’il y aura des milliers d’expériences interactives pour tout le monde dans les hôtels Atari.

Le premier complexe hôtelier est prévu pour ouvrir à Las Vegas en 2022 puis ouvrir une nouvelle succursale à Phoenix, Arizona. Le projet comprend l’ouverture de plus d’hôtels aux États-Unis dans des villes telles que Austin (Texas), Denver (Colorado), Chicago (Illinois), San José (Californie), San Francisco (Californie) et Seattle (Washington). Pouvez-vous imaginer cette expérience d’hôtel en arrivant au Mexique à un moment donné? Ce serait génial.

