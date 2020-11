Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/11/2020 16:00

En 1994, après la fin du développement de Mother 2, ou Attaché à la terre En Occident, l’équipe en charge de ce projet a reçu une veste commémorative, devenue l’une des pièces les plus rares pour tout collectionneur de la série. Maintenant, Les amateurs de travail de Shigesato Itoi pourront se procurer ce vêtement à partir de février prochain.

Dans le cadre du projet Hobonichi de Shigesato Itoi, la veste Mother 2 Sukajan sera mise en vente en février 2021. L’artiste japonaise de renom Kunihiko Morinaga recréera le design original de la veste. Le prix de ce vêtement est de 88 000 yens, soit environ 845 dollars. Pour le moment, la date de sortie exacte est inconnue.

Sans aucun doute, ce sera l’un des objets les plus précieux et les plus chers de ceux qui aiment la série Mother. Ce n’est peut-être pas l’annonce de localisation Mother 3, mais c’est un rappel que la franchise est toujours vivante. Plus de détails seront révélés à l’avenir sur le site officiel du projet.

Via: Siliconera

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.