L’appareil photo Google vient d’être mis à jour avec l’actualité du Pixel 5, afin qu’une bonne partie des utilisateurs de téléphones équipés d’un processeur Qualcomm puisse profiter de ses avantages grâce au GCam. Compte tenu des actualités qui ont atteint le niveau de l’interface, nous allons vous dire comment tirer le meilleur parti de la caméra Google, car il y a plusieurs conseils à garder à l’esprit.

Nous allons vous montrer quels sont les paramètres les plus importants et quelques astuces pour être capable de prendre les meilleures photos avec la GCam, car parfois nous le téléchargeons et cela ne fonctionne pas comme prévu.

Comment choisir la GCam pour mon mobile

Il existe de nombreuses applications pour trouver une GCam appropriée. Par exemple, nous avons GCamator, mais la meilleure recommandation est fais-le manuellement. Nous le ferons à partir de la page de Celsoazevedo, principal créateur de GCam. Là vous trouverez toutes les versions de cet appareil photo, bien ordonné. Il vous suffit de découvrir lesquels sont compatibles et de l’installer à partir d’ici.

Ajustez le profil de votre téléphone

Parfois, nous installons la Gcam, mais cela ne fonctionne pas bien. Nous pensons que c’est un problème avec la version que nous avons téléchargée, mais c’est uniquement parce que nous n’avons pas le GCam bien configuré. Dans Engadget Android, nous avons expliqué comment configurer des fichiers XML, alors jetez un œil à cet article pour savoir comment le faire.

Bref, si vous ne savez pas de quoi nous parlons, chaque mobile a une configuration spécifique pour la GCam. Après avoir installé ce profil, il fonctionnera parfaitement et adapté à notre téléphone, sans donner les pannes typiques que donnent les versions lorsque nous n’installons pas ces profils.

Vérifiez les paramètres

Avant de commencer à prendre des photos avec la GCam, vérifier vos propres paramètres de caméra. Celles-ci changeront en fonction de la version que nous utilisons, mais il y en a plusieurs qui partagent toutes. Suggestions d’objectifs, selfies inversés, commandes gestuelles …

La caméra Google a de nombreuses fonctions, et même dans certaines, nous pouvons forcer les caméras secondaires de notre téléphone à fonctionner. Passez en revue toutes les fonctions de haut en bas et vérifiez que tout ce que vous voulez est actif.

N’oubliez pas le menu rapide

Le menu rapide GCam varie également en fonction de la version dont nous disposons, mais il ne faut pas oublier qu’il est là, même si l’icône de la flèche vers le bas passe assez inaperçue. Dans ce menu on peut configurer le flash, les photos en direct, le rapport hauteur / largeur, et même dans certains GCam, nous pouvons régler le HDR automatique et la balance des blancs.

Avant de prendre des photos, vérifiez que tout est correctement configuré. Comme vous le verrez, la GCam nécessite une certaine préparation à l’avance si nous voulons en tirer le meilleur parti, mais ensuite tout sera tourné et apprécié.

Activer le mode de stockage faible

Si vous avez un mobile avec beaucoup de mémoire, oubliez cette étape. Si vous faites partie de ceux qui doivent supprimer des photos parce que vous avez toujours peu d’espace, ce point est essentiel pour vous. Avec la nouvelle caméra Google le mode de stockage faible arrive. On le retrouve lors de l’ouverture des paramètres, et si on l’active, la prise de vue RAW est désactivée, la résolution de l’appareil photo est réajustée, les photos avec mouvement (live photo) et autres.

Nous pouvons sélectionner cela ce mode est activé lorsque nous avons peu d’espace. De cette façon, il ne sera activé que lorsqu’il y aura moins de 1 Go disponible, et il sera désactivé lorsque nous aurons plus d’espace.

Oubliez le mode nuit, maintenant il s’active

Dans d’autres versions de la GCam, le mode nuit nous est apparu comme une suggestion. Désormais, le Night Sight est activé automatiquement, à la manière d’Apple. Si nous ne voulons pas qu’elle soit active, nous cliquons simplement sur l’icône de la lune à droite, pour qu’elle ne soit pas forcée. De cette façon, Il ne sera pas réactivé tant que nous ne le voudrons pas.

Mais n’oubliez pas de le configurer lorsque vous souhaitez l’utiliser

Bien que nous vous ayons dit que le mode nuit est activé automatiquement, nous pouvons toujours l’activer manuellement dans la caméra elle-même. Le mode nuit a ses propres paramètres rapides, il est donc pratique de connaître quelques points pour en tirer le meilleur parti.

Tout d’abord, vous devez voir si le mode astrophoto est actif. Avec ce mode, nous pouvons prendre des photos jusqu’à 3 minutes sans que le ciel ne bouge grâce à l’intelligence artificielle. De la même manière, dans ces paramètres, nous pouvons configurer la mise au point à l’infini. Ceci est important pour que la scène entière soit nette, sans distractions au niveau de la concentration. Si nous voulons photographier un objet à une distance différente, nous avons d’autres modes de mise au point plus adaptés (proche, moyen, automatique, etc.).

Supprimer le mode beauté du mode portrait

Selon le mobile et l’appareil photo, le mode portrait peut être actif. Comme dans le reste des sections, nous pouvons configurer cela dans les paramètres rapides qui, comme vous pouvez le voir, changent en fonction du mode que nous utilisons.

Vous êtes libre de le laisser actif, ce serait plus, mais il est pratique de savoir que la caméra google traite très bien la peau, donc cela peut valoir la peine de laisser la photo intacte, tant que nous sommes plutôt puristes.