Apple exploite depuis un certain temps des véhicules équipés de capteurs avancés, dédiés à la collecte de données pour améliorer Apple Maps. . a maintenant appris des détails exclusifs sur la façon dont Apple utilise ces véhicules et gère ces données.

L’utilisateur de Twitter @ YRH04E a partagé avec nous des documents internes d’Apple qui révèlent comment l’entreprise exploite ces voitures spéciales avec capteurs et les protocoles que l’équipe Apple Maps doit suivre pour capturer des images et d’autres données dans les rues.

Apple a commencé à collecter des données en utilisant des fourgonnettes modifiées, mais maintenant les opérateurs sur le terrain conduisent une Subaru Impreza blanche, connue en interne sous le nom de «Ulysses». Ces véhicules font partie de l’équipe 3D Vision d’Apple, chargée de combiner plusieurs données avec des technologies de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique pour fournir des images 3D sur Apple Maps.

La voiture est modifiée avec des dizaines de pièces matérielles, y compris une tour au sommet du véhicule avec des caméras haute résolution avancées et des objectifs Zeiss, des scanners LiDAR et un Mac Pro 2013 qui traite toutes les données capturées en temps réel. Tout est contrôlé par l’unité EyeDrive, qui est un iPad modifié avec l’application EyeDrive qui fournit les affectations à effectuer et permet également aux opérateurs de gérer les données capturées.

Les véhicules sont également équipés de 4 SSD de 4 To chacun, qui sont remplis en environ une semaine de travail, et Apple compte sur la livraison de nuit par UPS pour remplacer ces SSD le plus rapidement possible. L’autre type de voiture est une Lexus autonome utilisée pour les efforts de véhicule autonome d’Apple, qui porte le nom de code «Tyche». Chaque véhicule modifié a sa propre version de l’application EyeDrive comme vous le voyez ci-dessous:

Apple conserve ses voitures modifiées dans un endroit sûr et non décrit, qui est loué à une société écran pour préserver l’anonymat du véritable propriétaire des véhicules. Les unités Ulysse sont généralement exploitées par un chauffeur et une autre personne qui gère le système EyeDrive, et ils ont des instructions précises pour collecter les données.

L’équipe doit commencer la capture le matin lorsque le soleil est à 30 degrés et conduire jusqu’à ce qu’il atteigne 30 degrés la nuit, sinon le soleil interfère avec le fonctionnement des capteurs LiDAR. Apple exige également que les captures soient prises dans des conditions météorologiques parfaites afin de fournir des images cohérentes. Chaque voiture est soigneusement inspectée avant le travail sur le terrain pour s’assurer que tout l’équipement fonctionne comme prévu.

Une fois qu’ils sont sur la route, l’application EyeDrive sur iPad indique à l’équipe où ils doivent se rendre pour capturer des données. L’opérateur peut vérifier les images via l’iPad en temps réel et confirmer si la capture est bonne ou si elle présente des problèmes. Les rues dans lesquelles la voiture est conduite sont signalées par un contour vert, et l’opérateur peut indiquer si une rue spécifique n’est pas accessible parce qu’il s’agit d’une zone privée ou d’une route en construction.

À la fin de la journée, les systèmes sont désactivés et tout est sauvegardé en toute sécurité. La voiture est à nouveau inspectée et les disques SSD contenant les données capturées sont immédiatement envoyés à Apple.

Toutes ces données sont principalement utilisées pour améliorer des fonctionnalités telles que Flyover et Look Around, où les utilisateurs peuvent explorer des villes 3D sur Apple Maps. Ces véhicules sont couramment vus aux États-Unis, mais Apple les étend lentement au Canada, en Europe et au Japon.

Avez-vous déjà repéré une voiture Apple Maps dans les rues? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: