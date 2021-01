Nous ne faisons que commencer l’année et le monde des jeux vidéo nous réserve déjà beaucoup de surprises, notamment Nintendo. Il y a quelques mois, nous avions des nouvelles de diverses choses sur lesquelles ils travaillaient pendant un certain temps, et maintenant ils ont révélé les détails d’un jeu très aimé par tous les joueurs fanatiques de cette société et de cela. reviendra sur sa dernière console pour nous offrir des heures de plaisir sain, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Comme vous vous en souvenez, en 2020, la société japonaise a célébré les 35 ans de Super Mario Bro avec styles, annoncer ensembles exclusifs avec LEGO, des choses totalement nouvelles comme «Mario Kart Live: Home Circuit» et des titres qui nous ont laissé bouche bée (comme cette spectaculaire réédition du classique Super Mario 64 pour la Nintendo Switch). Mais il semble, des cartes fortes ont été conservées pour cette année et sur lesquelles nous mourons d’envie de mettre la main.

“ Super Mario 3D World ” arrive sur la Nintendo Switch avec une nouvelle histoire

Il s’avère que ce 12 janvier, Nintendo a annoncé en grande pompe que le Super Mario 3D World + Bowser Fury. Au cas où ils ne se souviendraient pas et pour le moment, leur mémoire est en train de se détériorer c’était un jeu original qu’ils ont sorti pour la Wii U et Il reviendra complètement remasterisé pour cette console, avec de meilleurs graphismes, bien sûr, mais aussi avec une histoire quelque peu différente.

A cette occasion, ils incluront une nouvelle aventure où Mario s’associera à Bowser Jr.; oui, comme ils l’ont lu. Cependant, cette alliance a une raison d’être, parce que Bowser est devenu gigantesque et fou, il a perdu le contrôle et pose des problèmes. Alors notre plombier préféré en compagnie de la petite tortue, Ils feront de leur mieux pour le vaincre et pour cela ils auront à leur disposition une puissance de frappe qu’ils découvriront déjà.

Ce jeu vidéo pour Nintendo Switch proposera un mode multijoueur coopératif à la fois localement et en ligne, ainsi que certaines mises à jour de l’histoire liées à Bowser, comme vous pouvez le voir. Avec ce titre, la société japonaise indique très clairement qu’en plus de chercher à développer d’autres parcelles, ils aiment aussi ce qu’ils ont fait dans le passé et veulent que les nouvelles générations le sachent.

Super Mario 3D World + Bowser Fury sera disponible à partir du prochain 12 février et coûtera 1699 pesos mexicains, mais si vous voulez être l’un des premiers à l’avoir, vous pouvez pré-commander la version numérique en cliquant sur PAR ICI. Et en attendant que ce jour arrive, découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous

Voir sur YouTube

Un Switch inspiré de Mario arrive également!

Comme si cela ne suffisait pas pour vouloir dépenser ce qu’il nous restait du bonus, Nintendo a également annoncé la sortie d’une édition spéciale du Switch inspirée de Mario.. La console Red & Blue Edition honorera le costume emblématique de ce grand personnage, avec manettes Joy-Con rouges avec sangles bleues, une poignée Joy-Con bleue et une station d’accueil rouge pour le commutateur de console.

En outre, un système de commutateur nintendo rouge arrive, étant la première fois qu’il est disponible dans une couleur complètement différente. Maintenant, pour fermer ce paquet, lors de l’achat de ce petit bijou aussi comprendra une couverture élégante et un protecteur d’écran donc rien n’arrive à votre Switch. Ici, nous laissons quelques images:

La Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition sera disponible le 12 févrierBien qu’il n’ait pas encore de date de sortie au Mexique. Cependant, vous pouvez pré-commander sur le site aux États-Unis et nous vous le disons maintenant le prix est de 300 dollars, ou quelque chose comme 5965 pesos d’aigle. Mais sans aucun doute, cela vaudra la peine d’avoir ce bijou entre vos mains, non?