Le personnage a joué dans toutes sortes d’histoires mystérieuses sur Internet.

Si vous êtes fans de Minecraft depuis le début du jeu créé à l’origine par Entailler, vous saurez qu’il y a eu différentes histoires mystérieuses autour du titre qui ont fait partie de l’imaginaire collectif sur Internet. L’étoile la plus célèbre Herobrine, un personnage secret qui avait la même apparence que le joueur, mais avec des yeux totalement blancs et ressemblant à ça donne de mauvaises vibrations.

En 2010, un joueur a affirmé que ce le personnage existait et peu à peu les utilisateurs partaient en le confirmant. On a même dit qu’il était le frère décédé par Notch. Eh bien, mis à part les mystères, certains joueurs de Minecraft ont réussi à découvrir la graine originale du monde dans lequel vivre Herobrine, alors maintenant ce monde peut être généré et vérifier son existence.

La découverte était le travail du joueur andrew_555 avec l’aide de Minecraft @ Home et peut être testé dans l’édition de Minecraft Java à partir du PC tant que vous installez l’une des anciennes versions, Alpha 1.0.16_02, ayant les versions historiques activées dans le lanceur. Dans la graine “478868574082066804“Herobrine est trouvée et vous pouvez découvrir comment y accéder dans une explication détaillée des joueurs qui l’ont découverte.

Minecraft a toujours millions de joueurs partout dans le monde, ce mystère résolu en enchantera beaucoup. Le jeu vidéo s’était vendu, mi-2020, à plus de 200 millions d’exemplaires, un vrai non-sens. À la fin de l’année dernière, le jeu a introduit le traçage de rayons. Et si tu veux plus de contenu rappelez-vous que la prochaine mise à jour du grand jeu, Grottes et falaises de Minecraft, arrivera à l’été 2021.

