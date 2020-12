Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 26/12/2020 19h00

Après près d’une décennie et quelques retards, le Evangelion 3.0 + 1.0 il sortira enfin en salles au Japon au début de l’année prochaine. De cette façon, le film est presque prêt à sortir, et Une nouvelle bande-annonce pour cet anime a été récemment partagée, qui nous permet de voir un peu plus de toute l’action qui nous attend.

La bande-annonce dure une minute et demie et nous montre l’excellent travail que Khara a accompli avec l’animation. Bien que la façon dont la tétralogie Rebuild Evangelion se terminera reste un mystère, Il semble que nous verrons quelques références au film The End of Evangelion.

Evangelion 3.0 + 1.0 sortira en salles au Japon le 23 janvier 2021. Pour le moment, il n’y a pas d’informations sur une sortie internationale, et compte tenu de la situation actuelle de l’industrie cinématographique, cela peut prendre du temps avant de voir ce film dans notre région.

Via: Khara

La date de sortie de Gotham Knights pourrait avoir été révélée

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.