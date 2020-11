Après avoir créé cinq entreprises en neuf ans et en avoir vendu trois dans le cadre de processus d’acquisition réussis, l’entrepreneur turc Selcuk Atli a eu la confiance absolue de repartir de zéro avec sa dernière entreprise: Bunch, une application émergente dans l’industrie du jeu vidéo, qui est passée de ne figurer dans aucune catégorie en février, à être dans la liste des 20 meilleures applications sociales dans 17 pays ces dernières semaines.

«Nous nous sentons bénis de pouvoir aider tant de personnes dans le monde à partager des expériences significatives avec des êtres chers, dans une période si difficile. Chaque jour est un nouveau défi, mais toute notre équipe travaille 24 heures sur 24 pour amener Bunch à plus de gens dans le monde », a déclaré Atli à Forbes.

À la fin de cette histoire, j’étais dans le classé 25e parmi les applications sociales gratuites de l’Apple Store au Mexique. Il se classe fréquemment dans le top 100 des applications sociales gratuites au monde.

Son attrait: proposer un chat vidéo de groupe tout en jouant sur le téléphone portable. En quelques clics, les utilisateurs peuvent inviter jusqu’à huit amis à une session de réunion en direct sur Bunch. Tout le monde peut choisir de jouer au même jeu en même temps et d’interagir par voix et vidéo tout en le faisant.

Bunch comprend ses propres mini-jeux natifs, mais il s’intègre également à un catalogue important de jeux mobiles tiers, notamment Fortnite, Roblox et HQTrivia. Il apporte une dimension sociale en temps réel à une classe de jeux numériques qui n’étaient autrefois associés qu’à des expériences isolées en solo ou asynchrones au tour par tour.

«C’est une partie de jeu sur votre téléphone. Il permet aux gens de jouer à leurs jeux préférés avec des amis, via le chat vidéo. Il est livré avec de nombreux jeux intégrés incroyables tels que Mars Dash, Draw Party et Trivia. Cela permet même aux joueurs de s’amuser dans le chat vidéo et de se lancer dans leurs jeux préférés comme Uno, Spaceteam et Roblox », déclare Selcuk Atli, qui fait partie du réseau d’entrepreneurs Endeavour.

Dans son adolescence, Atli avec ses amis a fait les ‘LAN Parties’, où tout le monde portait leurConsoles de jeux vidéo à jouer en même temps. «Beaucoup de gens qui découvrent Bunch l’adorent parce que je pense que cela leur permet de revivre ces moments incroyables de ces parties de jeux, simplement en utilisant leur téléphone», ajoute le PDG de la société.

La croissance avait été stable mais depuis le début de la quarantaine des coronavirus dans de nombreux pays, de nombreuses boîtes ont commencé à augmenter parmi les applications les plus téléchargées aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Depuis son lancement, cette startup a levé 8,5 millions de dollars américains, avec des investisseurs tels que Supercell, Tencent, Riot Games, Miniclip et Colopl, London Venture Partners et 500 startups.

De ses plus grands concurrents Discord et TeaTime LiveOn peut dire que le premier est plus axé sur le PC et que les deux reposent sur le principe que les utilisateurs peuvent rencontrer des joueurs externes, plutôt que de se connecter uniquement avec des amis proches, ce que propose Bunch.