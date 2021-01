Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 16:04

L’une des adaptations de jeux vidéo les plus attendues au cinéma de 2021 est sur le point de sortir. Nous ne sommes qu’à quelques mois Combat mortel sort en salles et à HBO Max. Bien que nous n’ayons pas actuellement de bande-annonce pour ce film, Warner Bros. a déjà publié le synopsis officiel du long métrage.

Comme déjà mentionné, le personnage de Cole Young, qui est totalement nouveau, sera le personnage principal, et c’est lui qui interagira avec tous les combattants de Mortal Kombat, qui devront défendre la Terre d’une invasion de l’Outworld. Vous pouvez consulter le synopsis ci-dessous:

Dans Mortal Kombat, le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage, ou pourquoi l’empereur Outworld Shang Tsung a envoyé son plus grand guerrier, Sub-Zero, un Cryomancer d’un autre monde, à chasser Cole. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade qui est dirigé par Jax, un commandant des forces spéciales qui porte la même étrange marque de dragon avec laquelle Cole est né.

Bientôt, ils se retrouvent dans le temple de Lord Raiden, un ancien dieu et le protecteur de Earthrealm, qui accorde refuge à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers chevronnés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire rebelle Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il poussé à ses limites pour débloquer ses pouvoirs obscurs et immenses cachés dans son âme, à temps pour sauver non seulement sa famille, mais pour arrêter Outworld une fois pour toutes?