Nous avons des réductions sur toutes les gammes.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Si vous avez besoin d’un mobile et que vous devenez fou à la recherche du meilleur prix, nous résumons ici les smartphones qui ils ont baissé de prix aujourd’hui et qu’ils représentent une belle opportunité pour vous. Téléphones mobiles de toutes les gammes (haut, moyen et entrée) ils peuvent être à vous pour moins cher qu’ils ne l’étaient hier. Tous sont expédiés en Espagne dans quelques jours.

Certains peuvent avoir des coupons, d’autres non, mais ils sont certainement excellentes options à bas prix. Ils s’effondrent et nous sommes ici pour vous les offrir sur un plateau. Si vous avez besoin de donner quelque chose ou de renouveler votre smartphone, ces sont ceux qui ont le plus chuté son prix aujourd’hui.

Mobiles à prix réduit dans le réseau

Samsung Galaxy Note20: C’est une merveille de technologie, le summum de la série Galaxy Note, une merveille de Samsung. C’est un smartphone, avec un stylet intégré, qui monte un processeur Snapdragon 865+, 8 Go de RAM, 256 Go mémoire interne, batterie 4300 mAh, Connectivité 5G, NFC, triple caméra arrière 12 + 12 + 64 mégapixels et un écran de 6,7 pouces Super Amoled FHD +. C’est la version coréenne, mais vous n’aurez pas de problèmes de compatibilité réseau. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy Note20ASUS ROG Phone 3: Si vous aimez les jeux, ou si vous avez simplement besoin d’un terminal mobile très performant auquel vous allez consacrer beaucoup d’efforts, que ce soit pour travailler ou pour jouer, ce smartphone ASUS est le meilleur du marché actuel. Monter un processeur Snapdragon 865+, 12 Go de RAM et 128 Go stockage interne. De plus, sa superbe apparence extérieure lui confère personnage de jeu cela attire tellement les regards. Votre tableau de bord 6.59 “FHD + est de type Amoled avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, montez un énorme Batterie de 6000 mAh, une triple caméra principale de 64 mégapixels, connectivité 5G et NFC. Acheter sur AliExpress: Téléphone ASUS ROG 3Redmi Note 9T: le nouveau bijou de Xiaomi Redmi dans le milieu de gamme va frapper le reste du marché cette année. Ce Redmi Note 9T arrive avec un processeur Dimensity 800U octa-core haute performance, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne extensible, écran Batterie 6,53 pouces FHD +, 5000 mAh avec charge rapide, triple caméra arrière 48 mégapixels, connectivité Connexion NFC, 5G et Jack 3,5 mm. Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9TiPhone SE (128 Go) – (PRODUCT) RED: le plus petit de la famille Cupertino, dans sa version 128 Go, un prix nettement inférieur. C’est un petit smartphone avec un panneau 4,7 pouces HD + IPS qui monte un processeur Apple A13 SE hexa-core, 3 Go de RAM et une batterie de 1821 mAh. Sa chambre principale est 12 mégapixels et il vient avec le dernière version d’iOS 14. Savoir plus: iPhone SE (128 Go) – (PRODUCT) REDOnePlus Nord N10: le bijou du milieu de gamme OnePlus va se vendre comme des petits pains cette année, et il le fera tant pour son prix que pour ses performances. Nous sommes confrontés à un terminal qui est censé être de milieu de gamme, mais qui a des choses qui le placent un peu plus haut. Monter un processeur Snapdragon 690, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. De plus, sa batterie de 4300 mAh à charge très rapide, son panneau de 6,49 pouces FHD + IPS avec 90 Hz taux de rafraîchissement, sa connectivité 5G et NFC, et son quadruple ** 64 mégapixels ** appareil photo principal, nous le font voir comme une alternative fiable à tout autre milieu de gamme du marché. Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord N10

PETIT M3: La grande surprise de POCO pour la fin de l’année a été ce bijou avec Batterie de 6000 mAh. On parle de celui qui combattra cette année dans le range d’entrée (et demi) contre tout le monde, y compris son frère POCO X3. Nous sommes face à un smartphone avec un Panneau FHD + de 6,53 pouces, qui monte un processeur Snapdragon 662, 4 Go de RAM et 64 Go mémoire de base. Sa quadruple caméra arrière de 48 mégapixels et sa connexion Jack 3,5 mm le placent très bien dans la course au best-seller milieu de gamme de 2021. Acheter sur AliExpress: PETIT M3

Tous ces mobiles sont d’excellentes options, soit parce que votre smartphone actuel Commencez par le foutu décalage Ou parce que vous voulez d’autres fonctionnalités que vous ne possédez pas et que vous devez être à jour dans le paysage mobile.

N’hésitez pas car le stock est toujours limité dans ce type de remises journalières. Certains demain ils pourraient continuer avec une vente important ou ont augmenté soudainement de prix. Si vous le voulez, allez-y.

Les 28 meilleurs mobiles du marché que vous pouvez acheter en 2021