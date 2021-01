Nous avons des réductions sur toutes les gammes.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Si vous avez besoin d’un mobile et que vous devenez fou à la recherche du meilleur prix, nous résumons ici les smartphones qui ils ont baissé de prix aujourd’hui et qu’ils représentent une belle opportunité pour vous. Téléphones mobiles de toutes les gammes (haut, moyen et entrée) ils peuvent être à vous pour moins cher qu’ils ne l’étaient hier. Tous sont expédiés en Espagne dans quelques jours.

Certains peuvent avoir des coupons, d’autres non, mais ils sont certainement excellentes options à bas prix. Ils s’effondrent et nous sommes ici pour vous les offrir sur un plateau. Si vous avez besoin de donner quelque chose ou de renouveler votre smartphone, ces sont ceux qui ont le plus chuté son prix aujourd’hui.

Mobiles à prix réduit dans le réseau

Xiaomi Mi 11: le tout-puissant de Xiaomi revient un an de plus pour nous ravir à nouveau avec puissance, beauté et un très bon appareil photo. Nous parlons d’un terminal 6,81 pouces WQHD + avec technologie Amoled et 120 Hz du tarif des boissons gazeuses, qui est accompagné de Snapdragon 888, Batterie de 4600 mAh avec charge ultra rapide à 55W, 8 Go de RAM et 256 Go mémoire interne. VOTRE triple caméra avec un Capteur principal 108 MP cela vous fera sourire plus d’un. De plus, je ne pouvais pas manquer de connectivité NFC et 5G en 2021. Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 11OPPO A9 2020: le propriétaire de realme sait aussi quoi jouer dans cette gamme de prix et de spécifications. Avec ce Oppo A9 2020, nous avons un smartphone avec un Écran HD + de 6,5 pouces, qui monte un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 128 Go stockage, caméra quad 48 MP, batterie 5000 mAh, connexion Prise casque et NFC. Savoir plus: Oppo A9 2020Samsung Galaxy A51: Le smartphone de Samsung a un panneau Résolution Super AMOLED 6,5 pouces et Full HD +. Dans ses entrailles, le Exynos 9611 fabriqué par la firme coréenne, que vous pouvez trouver à côté de Mémoire RAM de 4 Go. L’appareil Samsung bénéficie 4 caméras à l’arrière, également avec une grosse batterie de 4000 mAh qui vous offrira une très bonne autonomie. Savoir plus: Samsung Galaxy A51PETIT M3: c’est le smartphone le moins cher de la firme chinoise. Il est livré avec un affichage de 6,53 pouces et résolution Full HD +. À l’intérieur de Qualcomm Snapdragon 662, qui est accompagné de 4 Go de RAM. Son immense batterie, qui atteint 6 000 mAh, vous donnera des heures et des heures d’autonomie. A aussi 3 caméras arrière. Acheter sur AliExpress: PETIT M3OnePlus Nord: L’appareil chinois a un beau design et un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces, avec une résolution Full HD +. Votre cerveau est le Snapdragon 765G, une puce puissante avec laquelle vous pouvez profiter de jeux exigeants. Le smartphone chinois intègre également un caméra arrière quad et une batterie de 4 115 mAh avec charge rapide. Savoir plus: OnePlus Nord

LG V50S ThinQ: si vous aimez être différent, ce terminal LG vous surprendra. C’est 2 mobiles en un. Un terminal pliable à double écran qui monte un Snapdragon 855, un panneau OLED 2K 6,4 pouces, 6 Go de RAM, 128 Go mémoire extensible, triple caméra arrière 16 + 12 + 12 MP et caméra frontale 8 + 5 MP, Batterie de 4000 mAh avec QC 3.0, connectivité Certificat de résistance 5G, NFC et IP68 pour la poussière et l’eau. Acheter sur AliExpress: LG V50S ThinQXiaomi Redmi 9: ça nous montre une dalle IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Il est livré avec un joli corps en plastique que vous pouvez trouver dans différentes couleurs. Votre cerveau est le MediaTek Helio G80, un processeur qui ne vous posera pas de problèmes au quotidien. Le terminal chinois intègre également 4 caméras à l’arrière et une batterie qui atteint 5 020 mAh. Acheter sur AliExpress: Xiaomi Redmi 9

Tous ces mobiles sont d’excellentes options, soit parce que votre smartphone actuel Commencez par le foutu décalage Ou parce que vous voulez d’autres fonctionnalités que vous ne possédez pas et que vous devez être à jour dans le paysage mobile.

N’hésitez pas car le stock est toujours limité dans ce type de remises journalières. Certains demain ils pourraient continuer avec une vente important ou ont augmenté soudainement de prix. Si vous le voulez, allez-y.

Les 28 meilleurs mobiles du marché que vous pouvez acheter en 2021