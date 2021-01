De toutes sortes et pour toutes les poches.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Si vous avez besoin d’un mobile et que vous devenez fou à la recherche du meilleur prix, nous résumons ici les smartphones qui ils ont baissé de prix aujourd’hui et qu’ils représentent une belle opportunité pour vous. Téléphones mobiles de toutes les gammes (haut, moyen et entrée) ils peuvent être à vous pour moins cher qu’ils ne l’étaient hier. Tous sont expédiés en Espagne dans quelques jours.

Certains peuvent avoir des coupons, d’autres non, mais ils sont certainement excellentes options à bas prix. Ils s’effondrent et nous sommes ici pour vous les offrir sur un plateau. Si vous avez besoin de donner quelque chose ou de renouveler votre smartphone, ces sont ceux qui ont le plus chuté son prix aujourd’hui.

Mobiles à prix réduit dans le réseau

Motorola Moto G9 Play: L’un des Motorola les plus vendus de 2020 arrive maintenant avec un prix ridicule dans le milieu de gamme. Il est planté avec un processeur Snapdragon 662 octa-core, écran 6,5 pouces HD +, 4 Go de RAM et 64 Go mémoire de base extensible. De plus, sa triple caméra arrière de 48 mégapixels, sa Batterie de 5000 mAh et les connectivités NFC et prise jack 3,5 mm faites-en un achat garanti. Savoir plus: Motorola Moto G9 PlusRedmi Note 9T: le nouveau bijou de Xiaomi Redmi dans le milieu de gamme va frapper le reste du marché cette année. Ce Redmi Note 9T arrive avec un processeur Dimensity 800U octa-core haute performance, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne extensible, écran Batterie 6,53 pouces FHD +, 5000 mAh avec charge rapide, triple caméra arrière 48 mégapixels, connectivité Connexion NFC, 5G et Jack 3,5 mm. Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9T

Samsung Galaxy M11: Le constructeur coréen a été une année porteuse, riche de mini-lancements de terminaux d’entrée et de milieu de gamme qui ne sont pas aussi applaudis que les gammes Galaxy S et Note. Cependant, ce sont eux qui obtiennent la gloire des ventes chaque année. Ce Galaxy M11 monte un Snapdragon 450 à côté de 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire caméra arrière interne triple de 13 mégapixels, Batterie de 5000 mAh, écran HD + de 6,4 pouces et connexion Jack casque de musique. Pour ce petit prix, c’est le meilleur. Savoir plus: Samsung Galaxy M11POCO X3 (128 Go): le best-seller du moment, dans sa version de 128 Go de mémoire interne, réduit considérablement son prix. C’est un smartphone haut de gamme de milieu de gamme qui monte un processeur Snapdragon 732G, notamment pour les jeux, un écran de 6,67 pouces FHD + avec 120 Hz fréquence de rafraîchissement, Batterie de 5160 mAh avec un chargement très rapide, NFC et une caméra arrière quadruple de 64 mégapixels. Acheter sur AliExpress: POCO X3 6 + 128 GoHuawei P40 Lite 5G: Depuis que Huawei s’est dissocié de Google en raison des querelles entre les États-Unis et la Chine, le fabricant chinois n’a pas cessé ses efforts pour devenir le plus grand même sans le soutien des applications Google. Ce P40 Lite 5G améliore son prédécesseur en ajoutant Connectivité 5G et en gardant quelques fonctionnalités: processeur Kirin 820, 6 Go de RAM, 128 Go affichage de la mémoire de base 6,5 pouces FHD +, Batterie 4000 mAh, caméra arrière Quad 64 mégapixels, NFC et jack 3,5 mm. Acheter à El Corte Ingles: Huawei P40 Lite 5GRedmi 9T: le nouveau lot de Redmi arrive avec des améliorations substantielles et un prix très succulent. Nous avons devant nous un smartphone d’entrée de gamme avec des spécifications milieu de gamme. Monter un processeur Snapdragon 662, 4 Go de RAM, 64 Go mémoire interne, batterie gigantesque 6 000 mAh, Caméra arrière quad 48 mégapixels, écran 6,53 pouces FHD +, connectivité NFC et connexion Jack 3,5 mm. Acheter sur AliExpress: Redmi 9TSamsung Galaxy A42 5G: Si vous recherchez un mobile Samsung avec 5G et que vous ne voulez pas trop vous gratter la poche, ce A42 5G est votre meilleure option. Nous sommes devant un terminal avec un panneau 6,6 pouces HD + Amoled, qui monte un processeur Exynos 980 octa-core, 4 Go de RAM, 128 Go mémoire interne, batterie 5 000 mAh, Caméra principale quad 48 mégapixels, connectivité Connexion 5G, NFC et Jack pour les écouteurs. Acheter à El Corte Ingles: Samsung Galaxy A42 5GXiaomi Mi 10 Lite 5G: Le superbe smartphone de milieu de gamme de Xiaomi qui s’est vendu comme des petits pains l’année dernière a baissé son prix aujourd’hui. Nous parlons d’un terminal Android qui monte un Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et 128 Go mémoire interne. De plus, sa quadruple caméra arrière de 48 mégapixels, sa batterie très efficace de 4160 mAh, la connectivité 5G, NFC et son panneau 6,57 pouces FHD + Amoled ils en font un achat sûr. Savoir plus: Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Tous ces mobiles sont d’excellentes options, soit parce que votre smartphone actuel Commencez par le fichu décalage ou parce que vous voulez d’autres fonctionnalités que vous n’avez pas et qui doivent être à jour dans le paysage mobile.

N’hésitez pas car le stock est toujours limité dans ce type de remises journalières. Certains demain ils pourraient continuer avec une vente important ou ont augmenté soudainement de prix. Si vous le voulez, allez-y.

