La offre tarifaire mobile C’est très large, mais il n’est pas toujours facile d’en trouver un bon marché ou qui nous donne les données que nous voulons. Par conséquent, pour qu’il ne soit pas si compliqué d’en embaucher un, nous allons sélectionner les offres les plus attractives, en rrapport qualité-prixou, de certaines des principales compagnies de téléphone en Espagne telles que Moremobile, Amena, Yoigo ou Simyo. Afin que vous puissiez profitez d’Internet à votre guise. Il y en a aussi qui incluent fibre optique et données mobiles afin que vous ayez tout contrôlé et intégré dans le même tarif.

Si vous souhaitez en profiter pour changer de téléphone portable, vous êtes intéressé à lire ces articles où nous parlons meilleurs smartphones milieu de gamme, Les terminaux à moins de 300 euros et les haut de gamme. Trouvez facilement celui dont vous avez besoin!

Les tarifs de données mobiles les moins chers

Les tarifs de base vous permettent d’économiser de l’argent et de disposer de suffisamment de gigaoctets de données pour discuter avec votre mobile

Il y a des gens qui ne se soucient pas trop de la quantité de données mobiles qu’ils ont contractée et ils se contentent d’avoir le minimum nécessaire pour utilisez WhatsApp quotidiennement, regardez la vidéo étrange et consultez vos réseaux sociaux préférés. Tarifs idéaux pour ceux ils ne veulent pas passer trop d’appels et cela vaut la peine d’utiliser Internet en échange d’un prix très économique. Ils sont généralement les moins chers, comme ceux que nous vous présentons ci-dessous:

Tarifs économiques

Plus mobile

Yoigo

Amena

Simyo

Internet GB

5 Go 3 Go 5 Go 3 Go

Minutes d’appel

Illimité Illimité Pas de minutes, mais à 0 100 cents

Établissement d’appel

Gratuit Gratuit 18 cents Gratuit jusqu’à épuisement des minutes

Permanence

Non non Non Non

CONTRAT LE TARIF->

9,90 € 14 €

6,95 €

5 €

Données + tarifs d’appel

Si vous souhaitez parler, ces tarifs vous permettent d’avoir des minutes d’appel sans frais supplémentaires

Oui vous faites partie de ceux qui ont besoin de plus de données et qui souhaitent également passer des appels il existe des tarifs qui, pour un tarif légèrement plus élevé, vous permettront de profiter plus de concerts d’Internet pour ne jamais manquer d’envoyer un WhatsApp, de regarder Facebook, YouTube ou Instagram, par exemple, et avec assez de minutes afin que vous puissiez appeler lorsque vous avez besoin de lignes fixes et mobiles.

Tarifs de données avec appels

Plus mobile

Yoigo

Amena

Simyo

Internet GB

5 Go

15 Go 7 Go 5 Go

Minutes d’appel

Illimité Illimité Illimité Illimité

Établissement d’appel

– – – –

Permanence

Non non Non Non

CONTRAT LE TARIF->

9,90 €

25 €

14,95 €

12 €

Tarifs avec beaucoup de données

Profiter de vidéos, films ou séries sur mobile, cela peut parfois être un problème si vous ne disposez pas de suffisamment de données. Mais pour cela, il existe des tarifs qui comprennent des dizaines de gigaoctets. Ainsi, vous pouvez tout utiliser pratiquement sans limite. Et avec ceux-ci, vous pouvez tout télécharger et donnez Internet à votre ordinateur partager les données sans crainte de manquer. Vous n’aurez donc plus à vous soucier de leur gestion. En outre, inclure les appels pour qu’appeler quelqu’un ne vous coûte pas plus cher.

Tarifs avec des dizaines de gigaoctets

Plus mobile

Yoigo

Amena

Simyo

Internet GB

19 Go 40 Go 50 Go 24 Go

Minutes d’appel

Illimité Illimité Illimité Illimité

Établissement d’appel

– – – –

Permanence

Non non Non Non

CONTRAT LE TARIF->

19,90 €

32 €

24,95 €

20 €

Tarifs fibre optique + mobile

Avec la fibre optique, vous pouvez avoir Internet à pleine vitesse dans votre maison

Qui veut avoir la meilleure connexion Internet à la maison, ils voudront également avoir la fibre optique de dernière génération qui garantit la vitesse la plus élevée. Aussi offert tarifs communs fibre et mobile afin que vous puissiez tout unifier dans la même facture avec les prix les plus compétitifs. Ainsi, vous ne manquerez jamais d’Internet à la maison ou à l’extérieur.

Qu’est-ce que la fibre optique? Est-ce mieux que l’ADSL?

Tout d’abord, nous allons expliquer ce qu’est la fibre optique pour ceux qui ne le savent pas. Cette technologie est un moyen de transmission de données permettant envoyer une grande quantité de données à des vitesses élevées et sur de longues distances. Ainsi, il peut être utilisé pour les connexions Internet, permettant une bande passante beaucoup plus élevée que l’ADSL et une utilisation plus rapide du réseau. Fibre optique est de plus en plus répandu en Espagne et il est possible d’en profiter dans les grandes villes.

Des offres

Débits de données sur fibre optique et mobile

Plus mobile

Yoigo

Amena

Fibre optique

100 Mo symétrique de 100 Mo à 1 Go symétrique 100 Mo symétrique

Inscription et installation gratuites

Oui oui oui

Appels (fixes)

Gratuit vers les lignes fixes nationales. 60 minutes de mobiles internationaux. Gratuit vers les lignes fixes nationales. 60 minutes de mobiles internationaux. Gratuit vers les lignes fixes nationales. 60 minutes de mobiles internationaux.

GB Internet (mobile)

19 Go De 3 Go à Infinity + deuxième ligne de 7 Go à 50 Go

Appels (mobile)

Illimité Illimité Illimité

Établissement d’appel

– – –

Permanence

12 mois 12 mois 12 mois

CONTRAT LE TARIF->

44,90 €

De 47 € à 59 €

De 16,95 € à 37,95 €

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour à partir du 20/02/2019