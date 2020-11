Vous ne connaissez pas l’heure du couvre-feu dans votre municipalité, quelles sont les limites des réunions ou si vous pouvez quitter la ville le week-end? Le site QueCovid.es vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, avec des données mises à jour et parfaitement adaptées au mobile. Il vous suffit de saisir votre code postal.

La pandémie de coronavirus nous a amenés au confinement en début d’année qui s’est progressivement détendu par étapes jusqu’à ce que la soi-disant “ nouvelle normalité ” commence. Ces phases ont conduit à la confusion car ils n’étaient pas les mêmes pour toutes les municipalités, provinces et communautés, une difficulté qui avec la soi-disant «deuxième vague» se multiplie à plusieurs niveaux. Connaissez-vous toutes les limitations que votre localité a appliquées? Le découvrir n’est pas du tout facile, c’est pourquoi la page QueCovid.es est si utile: une seule requête suffit pour savoir ce qui peut et ne peut pas être fait.

Écrivez votre code postal et QueCovid.es vous montrera les restrictions

Il n’a pas encore d’application mobile, mais QueCovid.es n’en a pas non plus besoin: son site internet est parfaitement adapté aux écrans des smartphones. Il offre des informations à jour, les données sont contrastées avec les bulletins officiels des autonomies et de l’État, il comporte des restrictions détaillées et permet de savoir instantanément tout ce qui peut être fait sur le plan social et économique. Et tout ce qui n’est pas, évidemment.

Une fois le Web chargé, il vous suffit de saisir le code postal de votre lieu de résidence ou celui où vous prévoyez de voyager au cours des prochains jours: QueCovid.es vous dira si le voyage est autorisé, à quelle heure devez-vous rentrer chez vous et si vous pouvez organiser des réunions sociales avec plus de six personnes; en plus du reste des restrictions clés pour arrêter la pandémie, par exemple si vous pouvez ouvrir votre entreprise ou la mobilité de nuit est restreinte. QueCovid.es est d’une grande aide pour sa simplicité et la fiabilité des données. Il fait partie d’un projet à but non lucratif et ne dispose d’aucun type de publicité.

Si vous souhaitez faciliter l’accès au Web, vous pouvez ajoutez-le comme raccourci sur le bureau de votre smartphone. Pour ce faire, ouvrez QueCovid.es, cliquez sur les paramètres du navigateur et ajoutez la page à la page d’accueil (en accès direct). Une fois que vous l’avez sur votre bureau, cliquez simplement sur l’icône pour accéder au formulaire de saisie du code postal.

