Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Ad portas de Navidad, pour beaucoup et beaucoup, penser au cadeau parfait en fonction des intérêts de cette personne spéciale n’est pas une tâche si facile.

Pouvons-nous vous dire un secret? Les cadeaux technologiques sont une valeur sûre. Attention, car nous partageons des idées pour des goûts différents et sommes ainsi le meilleur “Viejo Pascuero 2020”.

Pour les techniciens et ceux qui préfèrent les dernières technologies mobiles

Considéré comme l’un des meilleurs smartphones de l’année, les nouveaux modèles Note –Note20 et Note20 Ultra, le plus puissant de cette série à ce jour – ils sont un cadeau parfait pour ce type de personnes, d’autant plus s’ils recherchent un appareil qui va au-delà d’un smartphone, puisque ces Powerphones ont la puissance d’un ordinateur dans la paume de leur main .

Idéal aussi bien pour ceux qui recherchent la productivité que pour ceux qui aiment les jeux, ces appareils présentent un design élégant (Connaissez-vous la nouvelle couleur Mystic Bronze?) Et l’aide, si caractéristique de cette famille, du S Pen, le stylo intelligent qui a été perfectionné pour offrir la meilleure expérience pour sa faible latence.

Aimez-vous aussi capturer des moments? Tellement de Note20 et Note20 Ultra Ils incluent des technologies telles que l’intelligence artificielle pour réaliser des photos époustouflantes et créer des vidéos de qualité cinématographique même en 8K. Pendant ce temps, pour les joueurs, cela garantit aucune interruption pendant le jeu car ils disposent d’un processeur intelligent renouvelé. Dans le cas du modèle Ultra, il assure un taux de rafraîchissement de l’écran adaptatif de 120 Hz et une sensibilité tactile élevée jusqu’à 240 Hz.

Un smartphone qui a tout ce dont vous avez besoin et qui reflétera également votre personnalité

La réponse est très simple: Galaxy S20 FE dans l’une de ses six couleurs irrésistibles. Selon vous, quel est celui pour cette personne? Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Red, Cloud Mint, Cloud Orange ou Cloud White?

Tous ont les caractéristiques préférées des fans de Galaxy, comme un écran Infinity-O Super AMOLED de haute qualité (6,5 pouces) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz; un appareil photo de qualité professionnelle avec une intelligence artificielle et des fonctionnalités de niveau supérieur, ainsi que plusieurs objectifs pour des photos et des vidéos époustouflantes; une batterie longue durée (4500 mAh) avec une charge rapide; un design Premium qui correspond parfaitement à chaque style; et le meilleur? un prix beaucoup plus accessible.

Très fashionista? Attention, car le modèle S20FE Blanc Nuage Disponible sur Samsung.com, pour Noël uniquement, comprend un portefeuille Prüne gratuit. Double surprise!

Il aime le sport et se soucie de surveiller sa santé

Les montres connectées, depuis quelques années, sont un produit qui a suscité beaucoup d’intérêt chez les consommateurs de technologie.

La dernière smartwatch de Samsung, la Galaxy Watch3, est une excellente option si vous voulez réfléchir à ce profil. Pourquoi? Garanti d’être un centre de bien-être au poignet.

Cette montre intelligente peut surveiller la fréquence cardiaque et les niveaux de stress, les activités physiques et les exercices, la gestion du sommeil, ainsi que fournir des lectures de VO2 max à la demande et le niveau d’oxygène dans le sang. De plus, grâce à des capteurs, il détecte les chutes possibles et peut être configuré pour envoyer automatiquement une notification SOS et l’emplacement à un nombre de contacts choisi. De plus, grâce à Samsung Health, il aide à adopter des habitudes plus saines grâce à des rappels de routine et grâce à l’application Calm, il est possible d’accéder à des programmes de méditation guidée. Pendant ce temps, en l’utilisant avec d’autres appareils de l’écosystème Galaxy, vous pouvez voir les messages, les appels entrants et configurer les options de réponse automatique avec des textes et des images, par exemple.

Il a un design élégant, une lunette tournante et des modèles de différentes tailles.

Pour les mélomanes

Les écouteurs sans fil sont là pour rester et les Galaxy Buds Live de Samsung, grâce à leur design emblématique et ergonomique qui garantit un ajustement confortable (ils ne tomberont pas de vos oreilles, quoi que vous fassiez) ne ressemblent à rien de ce que vous avez jamais vu. ou utilisé auparavant.

Avec eux, vous pouvez profiter de l’expérience sonore de AKG avec un haut-parleur de 12 mm et un conduit de basses plus puissants, rendant le son audio profond et parfait pour que vous puissiez profiter de la musique comme l’artiste veut que vous l’entendiez. De plus, il dispose de trois microphones; option de contrôle du son ambiant pour, par exemple, écouter un être cher comme s’il était dans la même pièce et Annulation active du bruit.

Vous ne savez toujours pas quoi donner? visitez tous les produits Samsung ici

Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture