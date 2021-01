Vos contacts utilisent-ils différentes applications de messagerie et vous voulez vous assurer discuter avec eux en utilisant le plus sécurisé et le plus privé? Eh bien, DM Me est une application qui peut vous aider: le logiciel rapporte toutes les applications que chaque utilisateur utilise, en choisissant toujours celle qui a la priorité la plus élevée pour vous chaque fois que vous leur envoyez un message privé.

Avec la controverse que WhatsApp a soulevée après les derniers changements en matière de confidentialité, via un avis dans l’application qu’il a dû se retirer par la suite, de nombreux utilisateurs ils ont cherché de nouvelles applications avec lesquelles discuter via des messages. Et bien sûr, avec une telle variété de logiciels, il peut être difficile de savoir dans quelle application se trouve chacun des contacts, en particulier lors de la combinaison de plusieurs applications sur le même téléphone. Eh bien: DM m’informe précisément de cela, des applications que chacun utilise; donnant l’option de choisissez les priorités afin de discuter avec l’application la plus privée et la plus sécurisée.

DM Me vous montre toutes les applications utilisées par chaque contact

DM Me montre toutes les applications de messagerie utilisées par chaque contact

WhatsApp, Telegram, Signal … Lequel de ces trois est votre préféré, celui que vous choisiriez d’abord d’utiliser avec vos amis et votre famille? Avec autant de mouvement qu’il y a eu ces derniers jours, les contacts les plus proches peuvent avoir ouvert un compte dans une autre application sans que vous ne vous en rendiez compte. Et DM Me vous permet de savoir quelles applications ils utilisent tout en vous donnant la possibilité de discuter automatiquement avec l’application prioritaire.

DM Me est une application simple qui accède à vos contacts (c’est essentiel car vous devez savoir qui utilise chacune des applications) pour listez-les avec les applications qu’ils utilisent. De cette façon, vous pouvez voir instantanément si vos contacts les plus proches utilisent Telegram, sont passés à Signal ou utilisent toujours WhatsApp; ouvrir directement l’application avec la priorité la plus élevée pour vous si vous cliquez sur le contact spécifique.

DM accélère la consultation des applications de messagerie utilisées par chaque contact, vous permettant d’envoyer un message avec la priorité en un seul geste

Dès que vous démarrez DM Me, vous devez choisir quel est votre ordre de priorité des candidatures. Par exemple, Vous pouvez donner la priorité à Telegram au-dessus du reste, sélectionnez également si cette première place le mérite Signal. Commandez le message du plus important au moins et DM Me ouvrira la conversation en fonction de votre liste de priorités. Qu’est-ce qu’un contact a Telegram en dehors de WhatsApp? Eh bien, le premier sera ouvert directement si c’est une priorité pour vous.

DM Me est une application simple qui, en plus d’informer avec tous les messages que l’agenda utilise, permet la sélection automatique du préféré pour chaque personne. C’est une application gratuite, pour le moment elle n’a pas de publicité et le seul achat au sein de l’application est de collaborer avec le créateur.

DM moi

Via | Android Tutto

