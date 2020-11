Cet appareil est un vrai régal et coûte un peu plus de 100 euros.

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez acheter le nouveau realme 7 pour seulement 121 euros.

L’appareil chinois est sorti il ​​y a seulement quelques jours et vous pouvez maintenant l’acheter dans sa version de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage à un prix spectaculaire.

Cependant, il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez l’appareil à votre panier aujourd’hui et l’acheter le jour indiqué en appliquant le Coupon REALME50.

Achetez le realme 7 au meilleur prix

Savoir plus: realme 7, test: c’est le téléphone de jeu de milieu de gamme le plus puissant

L’appareil chinois arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Votre cerveau est l’un des processeurs de jeu de MediaTek, le Helio G95.

Vous serez en mesure de déplacer des applications exigeantes sans problème. Sa batterie, en revanche, atteint 5 000 mAh et a une charge rapide puissante de 30 W.

MediaTek Helio G95 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,5 ″ Full HD + 90 Hz 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec chargement rapide sur prise 30 W 3,5 mm, USB-C, NFC Savoir plus: Vous pouvez donc écouter de la musique GRATUITEMENT pendant 3 mois avec Music Unlimited