A présent, vous saurez que le iPhone 11 juste mettre en vente et que, encore une fois, les amoureux de cette marque attendent impatiemment de l’avoir entre les mains pour vérifier les mille astuces technologiques Qu’est-ce que cela est capable de faire? appareil prodigieux.

Mais quelle est la particularité iPhone 11 et pourquoi devriez-vous l’acheter? La vérité est que tout s’est bien passé en luià la prévente de ce nouveau mobile d’Apple. Pas en vain, Réservations ils sont plus forts que l’an dernier. Donc, nouveaux mobiles Ils ont été accueillis à bras ouverts par les consommateurs.

En fait, nous parlons de trois modèles: iPhone 11, iPhone Pro et iPhone Pro Max. Cependant, les nouveaux terminaux sont dotés de nouvelles fonctionnalités importantes par rapport à leurs prédécesseurs. Ainsi, ils présentent de nouveaux les paramètres de la caméra et la possibilité de faire le soi-disant ‘Slofies ‘: selfies dans vidéo au ralenti (ralenti si vous préférez en anglais). Cependant, tout ce qui reste dans des bagatelles sans substance à côté dePuce U1. Et à quoi ça sert? Eh bien pour améliorer la communication avec votre mobile. Voyons en quoi consiste cette amélioration de l’iPhone 11.

Connaissez-vous la puce U1?

Cette puce est un système de Bande ultra-large (Ultra Wide Band) qui permet détection spatiale. Et comment cela améliore-t-il votre vie? Eh bien, cette puce est capable de détecter d’autres iPhones qui sont présents, en plus d’un communication cryptographique pour réduire les attaques possibles.

Ainsi, en cas de vol ou de perte de votre iPhone vous n’aurez besoin que d’un autre iPhone 11 et 11 Pro pour le localiser. Des utilisations sont également prévues pour localisation spatiale c’est nécessaire pour Jeux ou mesures de réalité étendue ou de réalité virtuelle, entre autres.

Il est vrai qu’Apple n’a pas beaucoup ajouté sur tous les avantage que vous pouvez signaler l’utilisation de ce nouvelle puce, mais un monde de grands changements est déjà en vue. En outre, ce groupe est parfait pour déverrouiller une porte de voiture lorsque nous sommes proches et que l’on sait déjà que la marque de Cupertino (Californie) travaille dans le Développement iCar que l’un de ces jours nous nous serons garés à la porte de la maison.

iPhone 11

iPhone 11, nous vous présentons ce nouveau mobile Apple

La conception de l’iPhone 11 est très similaire L’iPhone XR, bien qu’Apple, bien sûr, ait augmenté la mise. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter d’un plus d’heure d’autonomie. Bien sûr, ce n’est pas grand-chose, mais l’entreprise doit déjà réfléchir à quelque chose.

Leur haut-parleurs mérite également un bref examen, ce nouvel iPhone a lecture audio spatiale qui permet au son de circuler autour de la personne qui écoute. La puissance du haut-parleur améliore ostensiblement la qualité et maintenant nous pouvons aller avec la musique ailleurs.

le iPhone 11 craignez peu les éclaboussures car Apple a amélioré son étanche. Maintenant, il est possible de plonger deux mètres de profondeur jusqu’à 30 minutes. N’oubliez pas qu’avec les anciens modèles, un seul mètre était possible.

Si vous êtes un fantasque couleurs, vous en avez plein à choisir: noir, vert, jaune, mauve et blanc. La vérité est que le vert (menthe), peut-être parce que c’est une nouveauté, est le plus beau et le plus voyant.

le Photographies, Avec le nouvel iPhone 11, ils sont d’un niveau supérieur. Sans aucun doute, ce mobile est ce amateurs de photographie et de posture numérique sur les réseaux sociaux, ils criaient. Ainsi, leur caméras frontales ont été mis à jour et ont maintenant un nouveau capteur 12MP dont angle de vision c’est encore plus grand qu’avant. De cette façon, selfies ils augmenteront leur qualité. Oui, car la caméra prend soin de ajuster l’angle de vue si nous prenons une photo ou vidéo verticale, Et cela l’agrandira également si nous tournons l’iPhone et le mettons en position horizontale.

Nous détaillons ci-dessous ses principales caractéristiques afin que vous puissiez ouvrir la bouche:

écran Rétine liquide LCD 6,1 pouces HD.

Système de Double caméra 12MP avec grand angle et ultra grand angle; Mode nuit, mode portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 ips.

Caméra frontale TrueDepth 12MP avec mode Portrait, vidéo 4K et enregistrement au ralenti.

ID de visage pour vous authentifier en toute sécurité et utiliser ApplePay pour les paiements mobiles que nous souhaitons.

Puce A13 Bionic avec Neural Engine 3e génération.

possibilité de recharge rapide et sans fil.

Vous pouvez le choisir avec 64 Go / 128 Go / 256 Go

iPhone 11 Pro

iPhone 11 PRO avec trois caméras arrière

est nouveau mobile iphone prendre le témoin de iPhone XS qu’il entend replacer dans nos cœurs grâce à ses trois caméras arrière et son écran de 5,8 pouces (OLED).

La vérité est que ce dafficher des caméras est ce qui fait la grande différence par rapport à la modèle iPhone 11 décrit dans la section précédente. Vous aurez à votre disposition trois perspectives différentes sur un iPhone, une régulière, un grand angle et un téléobjectif avec lequel vous pourrez faire Zoom optique 2X.

L’iPhone 11 Pro a un dos en verre avec une apparence mate que vous allez adorer car empreintes ils ne seront pas si marqués sur votre précieux téléphone.

D’ailleurs, sur l’iPhone Pro, si vous aimez l’immersion et photographie sous-marine, vous pouvez vous donner le caprice d’être accompagné de votre mobile, comme il l’admet 4 mètres de profondeur. L’iPhone a définitivement évolué pour devenir l’AquaiPhone.

Ensuite, nous vous en disons plus:

Écran OLED 5,8 pouces Super Retina XDR.

Étanche et la poussière (4 mètres jusqu’à 30 minutes, IP68).

Système de triple caméra grand angle 12MP, ultra grand angle et téléobjectif; mode nuit, mode portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 ips.

Caméra frontale TrueDepth 12MP avec mode Portrait, vidéo 4K et enregistrement au ralenti.

Identification faciale et ApplePay pour les paiements mobiles.

Puce A13 Bionic avec Neural Engine de 3e génération.

Charge rapide avec l’adaptateur 18W inclus et sans fil.

Vous pouvez le choisir avec 64 Go / 128 Go / 256 Go

iPhone11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max, un mobile pour plonger jusqu’à deux mètres de profondeur

Comme le Pro, il dispose d’un verre arrière de type mat dont nous avons déjà expliqué les avantages, mais son écran est un peu plus grand car il est 6,5 pouces (OLED). Il partage également avec le PRO la fonctionnalité de Châssis en acier. Gardez à l’esprit que l’iPhone 11 est en aluminium, mais avec les modèles PRO, la société a été sophistiquée et a opté pour l’acier.

Bien sûr, vous avez aussi trois caméras arrière à votre entière disposition et possibilité d’enregistrer vidéo jusqu’à 4K à 60fps.

Voici, encore une fois, les détails du nouveau mobile à venir:

Écran OLED Super Retina XDR 6,5 pouces.

Étanche et la poussière (4 mètres jusqu’à 30 minutes, IP68).

Système de Triple caméra 12MP avec grand angle, ultra grand angle et téléobjectif; Mode nuit, mode portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 ips.

Caméra frontale TrueDepth 12MP avec mode portrait, vidéo 4K et enregistrement au ralenti

ID de visage pour vous authentifier en toute sécurité et utiliser ApplePay pour tout ce que vous voulez.

Puce A13 Bionic avec Neural Engine de 3e génération.

Vous pouvez le choisir avec 64 Go / 128 Go / 256 GoCharge rapide avec l’adaptateur 18W inclus et possibilité de le recharger sans fil.

