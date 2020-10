Dix-sept ans, c’est un long chemin. Il est probable que certains de ceux qui nous lisent n’étaient même pas nés. C’est pourquoi, de NIS, ils ont décidé de publier une bande-annonce pour revoir tous les épisodes de la saga Disgaea afin que les filles qui arrivent dans la saga pour la première fois avec Disgaea 6: Defiance of Destiny ne soient pas si perdues.

Vous voyez la bande-annonce et comparé à d’autres grandes franchises, il peut sembler que vendre seulement quatre millions et demi d’unités est une petite chose, mais pour une telle saga de niche, c’est un assez bon montant. Et c’est normal, car Disgaea a toujours eu une série de mécanismes assez uniques qui ont rarement été utilisés par d’autres jeux du genre, faisant de ces points caractéristiques une vertu, mais en même temps une barrière possible à l’entrée. Au-delà des combos typiques entre personnages, ramasser, soulever et lancer nos troupes (qui peuvent être empilées dans des tours), le Dark Assembly, le donjon qui se cache à l’intérieur de chaque objet ou le mythique legale s-si cheat shop vous les payez est légal, non? -; Quand vous dites à quelqu’un que dans Disgaea 6: Defiance of Destiny, le niveau maximum est passé de 9 999 à 99 999 999, il est normal pour eux de mettre les mains sur la tête. Mais pour arriver à ces niveaux fous ce nouvel opus nous permet d’accélérer les combats à une vitesse jusqu’à 8 fois normale et / ou de programmer nos personnages pour qu’ils se battent seuls grâce à un menu pour configurer leur DI (Demonic Intelligence) et ensuite faire utilisez des batailles automatiques pour que l’expérience commence à monter et à monter comme si c’était un gâteau au four.

Disgaea 6: Defiance of Destiny devrait sortir en Occident en exclusivité sur Nintendo Switch au cours de l’été de l’année prochaine.

