Jusqu’au nouveau siècle, les zombies étaient l’un des sous-genres les plus populaires du cinéma, des jeux vidéo et de la littérature d’horreur, mais avec le tournant du siècle, les morts-vivants ont commencé à devenir quelque chose de “ courant ”, de plus en plus. populaire en dehors de ses propres frontières et occupant une place plus importante dans les jeux, les films et les séries, qui, comme The Walking Dead, les ont renforcés.

Aujourd’hui, même Taylor Swift se déguise en mort-vivant dans des vidéoclips millionnaires. Le sous-genre est sursaturé, mais il est toujours un choix populaire pour Halloween.

Makemeazombi

Même si cet Halloween sera atypique avec les nouvelles mesures de confinement au milieu de la deuxième vague du Coronavirus, cela n’implique pas qu’on ne puisse pas en profiter sur les réseaux sociaux et à la maison. Et si tu veux t’amuser un peu, vous pouvez vous déguiser en mort-vivant et l’envoyer par WhatsApp, Avec l’avantage que la technologie vous permet de ne pas avoir à mettre plusieurs couches de maquillage encombrantes, non. Plus simple: les algorithmes d’image.

C’est aussi simple que de prendre un selfie, de le télécharger sur ce site Web et de voir comment leurs algorithmes appliquent une peau de zombie pour vous transformer en un mort-vivant putride. Nous avons essayé Taylor Swift, et sur le web, vous avez plus d’exemples, comme Donald Trump, Will Smith ou Beyoncé.