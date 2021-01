DOP 2 Delete One Part est l’un des jeux les plus réussis à récolter début janvier 2021. Accumulez plus de 10 millions de téléchargements bien qu’il soit dans sa version 1.0.4, compatible avec les mobiles Android à partir de la version 5.0.

Nous avons testé le jeu pour comprendre les clés de son succès et, bien qu’il s’agisse d’une proposition très simple, il parvient à vous accrocher dès le premier instant et, bien qu’il ait de la publicité, l’expérience de jeu est bonne et amusante.

Pour effacer la chose

Le nom du jeu est on ne peut plus descriptif: Supprimer une partie. Dans ce jeu, les mécanismes sont aussi simples que faites glisser votre doigt sur l’écran pour éliminer l’une des parties de l’image qui nous montre.

Les premiers niveaux servent de tutoriel car ils sont assez simples, nous montrant que nous pouvons effacer pratiquement n’importe quel élément qui nous est montré à l’écran. Alors que les premiers niveaux sont très faciles, petit à petit les choses se compliquent, nous devrons donc mieux réfléchir là où nous devons effacer pour passer le niveau.

La difficulté augmente au fur et à mesure que l’on passe les niveaux, mais c’est toujours accessible et simple, surtout pour que les enfants puissent jouer

Cependant, à mesure que la difficulté augmente, c’est un jeu très accessible, particulièrement idéal pour jouer avec les enfants. Petit à petit, nous résoudrons les énigmes, car chaque niveau est un petit test pour notre imagination et notre ingéniosité. À tous les niveaux, une annonce est diffusée, mais l’expérience n’est pas trop invasive car elle n’apparaît pas trop souvent.

Le jeu occupe un peu plus de 80 mégaoctets et peut être téléchargé gratuitement sur Android. Il sera nécessaire que nous ayons Android 5.0 ou supérieur pour que cela fonctionne correctement, quelque chose qui ne devrait pas poser de problème actuellement.



