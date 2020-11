Demon Slayer a enfin le Rengoku dans la vraie vie que la série mérite

Ce cosplay rend hommage à Rengoku de Demon Slayer

Le film Tueur de démons a été un succès au box-office, avec des centaines de révélations dans le long métrage, et l’un des plus remarquables est le retour d’un des membres les plus élevés du Corps des tueurs de démons connu comme Rengoku.

Dans ce film, vous pouvez voir l’incroyable épée de feu qu’il brandit Rengoku, en tenant compte du cosplayer professionnel connu dans le réseau social instagram comment modérémentokaycosplay a pu capturer perfection l’essence de ce chasseur de démons.

Le meilleur cosplay Rengoku que vous verrez cette semaine

Bien que la photographie de cosplay ait quelques modifications, vous pouvez apprécier le épée de feu puissante et la robe traditionnelle du personnage rengoku.

Cette personnalisation Rengoku vous semblera très irréelle

Et pour lui donner une touche plus épique, l’arrière-plan est en feu, laissant entendre qu’il l’est et continuera de l’être. l’un des personnages les plus redoutés et les plus forts de tous les anime.

Si vous avez aimé le style que porte ce cosplayer, vous pouvez voir plus de son travail dans son décompte officiel d’Instagram pour ravir.

Seriez-vous capable de faire un cosplay de cette ampleur?

Image vedette | Fonds d’écranden