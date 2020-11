Personnage Shinobu de Demon Slayer posant avec son épée.

Il y a à peine quelques heures, nous avons découvert que One Piece aura de nouvelles figures qui recréeront certains des moments les plus emblématiques du manganime pour célébrer ses plus de 20 ans de diffusion et tirer le meilleur parti de l’attraction de ses personnages avant qu’Eiichiro Oda ne termine son histoire.

Et maintenant, nous avons découvert via Reddit que Tueur de démons Il a également une nouvelle figurine absolument spectaculaire que les fans de cet anime seront impatients de placer sur les étagères de leurs chambres. C’est une figure du personnage Shinobu que vous pouvez voir ci-dessous.

Nouvelle figurine de Shinobu de Demon Slayer!

Un utilisateur de Reddit surnommé “princejp123321” a récemment partagé une photographie de sa dernière figurine d’anime, Shinobu de Demon Slayer, sous le titre «Shinobu est une beauté».

Shinobu est une telle beauté de r / KimetsuNoYaiba

La vérité est que l’apparition de la figurine Demon Slayer est une vraie merveille, et il y aura très peu de fans de cet anime capables de lui résister. Si vous aimez ce personnage, ne manquez pas ce curieux fan art de Shinobu qui vous laissera sans voix.