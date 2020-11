Écran initial de Among Us.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si l’un des personnages parmi nous entrait dans l’univers de Demon Slayer? Oui, ce serait absolument fou, mais cela aurait l’air aussi bien que les personnages de fan art que nous allons voir ensuite.

Le fait est qu’un utilisateur de Reddit a créé une marque d’autocollants et voulait la promouvoir avec un petit échantillon. On y voit des autocollants d’une combinaison de personnages de Among Us et Demon Slayer.

Savoir plus: Créez un dessin des 20 personnages les plus populaires de Demon Slayer dans leur style mignon

Les autocollants les plus drôles de Among Us et Demon Slayer!

L’utilisateur “j0nawithazero” a écrit sur Reddit qu’il a récemment lancé sa petite marque d’autocollants et que son premier design a été ces petits personnages de Among Us et Demon Slayer.

Récemment lancé notre propre petite marque d’autocollants et notre premier design sont ces minis à la recherche de lil Sus! J’ai vraiment aimé comment ils se sont avérés et j’ai pensé que vous les aimeriez aussi! http://instagram.com/kaibanzero pour certaines versions holographiques! de r / KimetsuNoYaiba

Sur son compte Instagram, il a également partagé une vidéo d’une version holographique de ces autocollants. Et ils sont vraiment cool!

Que pensez-vous de ces autocollants? En achèteriez-vous un?

