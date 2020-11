Images de l’anime Demon Slayer.

Les fans de Demon Slayer ont de la chance, l’anime va célébrer le deuxième anniversaire de sa franchise avec un grand événement spécial.

Demon Slayer est devenu l’un des anime les plus acclamés aujourd’hui. Depuis la naissance du manga, la franchise s’est beaucoup développée. Et c’est maintenant le moment de la fête!

Savoir plus: Un artiste illustre des personnages de Demon Slayer avec un design Disney

Événement spécial de célébration d’anniversaire de Demon Slayer

La franchise a confirmé qu’elle avait vendu plus de 10 millions de billets pour l’événement spécial anniversaire de Demon Slayer, qui se tiendra au Japon les 13 et 14 février 2021 dans trois scénarios différents.

【# 鬼 滅 祭 開 催 決定!】

– ≪ 開 催 日程 ≫

2021 年 2 月 13 日 (土) ・ 14 日 (日) ≪ 会場 ≫

幕 張 メ ッ セ 国際 展示 場 7-8 ホ ー ル ▼ 詳細 は こ ち ら https://t.co/b1GGA5WRuh pic.twitter.com/PBZ2OVHKbj – 鬼 滅 の 刃 公式 (@kimetsu_off) 31 octobre 2020

Des expositions et des projets seront exposés lors de l’événement, et toutes sortes de merchandising liés à Demon Slayer et à ses personnages seront vendus. On dit que la franchise travaille déjà sur la deuxième saison de son anime, donc comme le souligne très bien la bande dessinée, il serait très probable que nous assistions à la présentation de la nouvelle saison lors de l’événement spécial ou lors de la Jump Festa de 2021.