Économisez de l’espace sur votre disque dur: des jeux comme Call of Duty: Black Ops Cold War pèsent plus de 100 Go.

Le réseau fume avec la nouvelle génération. À l’analyse de la Xbox Series X, comme celle que nous vous proposons depuis Jeux 3D, diverses nouvelles liées à la PS5 ont rejoint. L’un d’entre eux, comme nous l’avons mentionné, a été la confirmation par Sony qu’il ne sera pas possible d’étendre le stockage SSD en externe au lancement de la console, une possibilité qui viendra plus tard grâce à une mise à jour.

Nous connaissons déjà la taille de certains des jeux de lancement PS5Cela a été confirmé par The Verge après s’être entretenu avec un porte-parole de Sony. Le même support a analysé la situation en tenant compte de l’espace de stockage de la PS5. Comme il a été divulgué à travers le réseau, la console de la société japonaise ne resterait qu’avec 825 Go d’espace pour les jeux, le reste occupant le système d’exploitation. Cela, compte tenu du poids de certains titres, réduit considérablement la possibilité d’avoir de nombreux jeux dans la bibliothèque virtuelle de la console.

Le même média cité a confirmé le poids de certains des jeux de lancement ps5. La taille de Call of Duty: Black Ops Cold War, qui occupera 133 Go, est particulièrement surprenante.

SackBoy: une grande aventure: 32 Go

Spider-Man: Miles Morales: 50 Go

Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition (comprend Spider-Man Remastered): 105 Go

Âmes du démon: 66 Go

Call of Duty: Black Ops Cold War: 133 Go

N’oubliez pas que lorsque la PS5 arrivera en Europe le 19 novembre, il n’y aura pas d’unités en magasin, et seuls ceux qui l’ont réservée pourront la recevoir. De plus, Sony a publié une série de vidéos dans lesquelles il montre des détails et des aspects de son système d’exploitation.

