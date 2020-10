Le directeur de la création a clairement indiqué que la décision avait été prise en raison des délais de développement.

Nous terminons déjà le mois d’octobre, ce qui signifie que nous sommes sur le point d’entrer dans le mois qui nous apportera nouvelle génération de consoles. L’option de Sony pour les prochaines années, la PlayStation 5, qui sortira le 12 novembre sur certains marchés comme le Mexique, et le 19 novembre en Espagne. L’un des premiers jeux totalement nouvelle génération à accompagner le lancement de la PS5 est Demon’s Souls et nous le savons maintenant. n’aura pas de lancer de rayons.

Le jeu a commencé sa planification sans considérer cette technique d’éclairageLe directeur créatif du jeu vidéo, Gavin Moore, a accordé une série d’interviews à différents médias du monde entier. Eh bien, dans une interview avec le portail LevelUp, le développeur a déclaré que le jeu n’aura pas de traçage de rayons: “Nous n’implémentons pas le lancer de rayons dans Demon’s Souls. Ce n’est pas parce que nous ne pouvions pas ou parce que la PlayStation 5 ne pouvait pas le faire, elle est pleinement capable de le faire. “

La raison pour laquelle Bluepoint Games a décidé de ne pas utiliser le lancer de rayons dans Demon’s Souls est due à la temps de développement, puisque le jeu a commencé sa planification sans considérer cette technique d’éclairage et l’introduire a un Coût, non seulement en argent, mais aussi en temps. Moore, oui, a clairement indiqué que le jeu avait un éclairage et des ombres temps réel.

“C’est comme toute autre amélioration graphique, il y a un coût. Si nous avions implémenté le lancer de rayons dans le jeu, cela signifierait que nous aurions dû laisser quelque chose de côté. Le temps consacré au développement de jeux est limité. Lorsque nous avons commencé le développement, nous ne savions pas qu’il y aurait du lancer de rayons dans le jeu vidéo, donc je n’étais pas dans notre vision originale. Nous voulions nous concentrer sur les réglages et l’aspect des personnages. Tout s’éclaire en temps réel avec des ombres en temps réel », a déclaré Moore.

Si nous avions implémenté le lancer de rayons, cela signifierait que nous aurions dû laisser quelque chose de côté Gavin MooreLa réalité est qu’au début il y avait un certain doute si Demon’s Souls utilisait ou non le lancer de rayons. Posséder Play Station il a fait un peu de désordre sur son blog, mais il a fini par dire qu’il aurait cette technologie. La réalité est que, actuellement, le jeu ne dit pas expressément sur le site officiel qu’il utilise le lancer de rayons, quelque chose par exemple qui apparaît dans le fichier de Ratchet and Clank: A Dimension Apart.

Au-delà de l’absence de traçage de rayons, nous avons appris cette semaine que Demon’s Souls aura deux modes graphiques 4K avec un taux de rafraîchissement supérieur ou inférieur, selon notre préférences. Au fait, si vous avez manqué le nouvelle bande-annonce que PlayStation a appris du jeu, nous vous recommandons vivement de le regarder, car le titre ressemble vraiment spectaculaire fonctionnant sur PS5, machine que nous avons déjà sur Jeux 3D et nous avons testé.

En savoir plus: Bluepoint Games, Ray tracing, Sony, PS5, PlayStation 5 et Gavin Moore.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');