Le lancement de la PlayStation 5 est de plus en plus proche, et avec tous les jeux conçus pour cette nouvelle génération de consoles, ces titres viendront avec de meilleurs graphismes, des temps de chargement plus rapides et une expérience utilisateur améliorée. L’un des jeux entièrement conçus pour la nouvelle génération est Demon’s Souls, qui accompagnera le lancement de la PS5 et nous avons maintenant appris qu’il ne viendra pas avec le lancer de rayons.

Gavin Moore, Directeur créatif de Demon’s Souls, a donné une série d’entretiens avec différents médias afin de promouvoir le lancement du jeu. Dans ce contexte Moorea révélé au portail LevelUp que le jeu n’aura pas de traçage de rayons, ce que beaucoup attendaient pour un titre de nouvelle génération, mais selon Moore, l’exclusion de cette technique était due au temps de développement plutôt qu’aux capacités des développeurs ou du console.

Jeux Bluepoint a décidé de ne pas utiliser la technique de lancer de rayons en raison des délais de développement, car la planification du jeu a commencé sans prendre en compte l’utilisation de cette technique. La technique de lancer de rayons ou lancer de rayons est une technique d’animation qui permet de suivre les illuminations des objets, donnant une apparence très réaliste.

Moore Je parle plus de ce dicton:



“C’est comme toute autre amélioration graphique, il y a un coût. Si nous avions implémenté le lancer de rayons dans le jeu, cela signifierait que nous aurions dû laisser quelque chose de côté. Il y a un temps limité dans le développement du jeu. Quand nous avons commencé le développement, nous ne savions pas qu’il y aurait le lancer de rayons dans le jeu vidéo, donc ce n’était pas dans notre vision d’origine. Nous voulions nous concentrer sur les environnements et l’apparence des personnages. Tout s’éclaire en temps réel avec des ombres en temps réel.

Demon’s Souls sera livré avec deux modes graphiques 4K et une fréquence d’images réglable selon notre préférence, de sorte que l’absence de traçage de rayons ne signifie pas une baisse des performances dans le jeu.

