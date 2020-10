Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les âmes du démon, bien qu’il s’agisse d’un remake, il promet d’être l’un des crochets commerciaux les plus forts du lancement du nouveau PS5. Avec son exclusivité pour Sony, ramènera des souvenirs à tous ceux qui ont souffert avec la première originale de la série en 2009. Maintenant, il a été confirmé par le développeur que la bande originale sera aussi épique que le jeu.

Jeux Bluepoint a déclaré que ce remake ne fonctionnera pas seulement sur les visuels et la bande sonore de Shunsuke kida pour cette nouvelle édition, il a été totalement réenregistré et avec rien de plus qu’un orchestre composé de 120 choristes et musiciens professionnels du monde entier. L’enregistrement a eu lieu dans le London Air Studios et il comporte même le célèbre orgue Temple Church (une célèbre église de Londres datant de l’époque des Templiers.

Clairement la musicalisation sera épique et chez plus d’un boss cela nous donnera la chair de poule. Directeur de création Gavin Moore Il a assuré: “Pour moi, l’élément le plus emblématique de Demon’s Souls est la façon dont le titre utilise le son et la musique.” Avec cet élément la saga Âmes il a toujours causé la peur, la solitude et le désespoir.

La bande originale de Remake de Demon’s Souls Il sera également disponible sur les plateformes de streaming afin que vous puissiez avoir des batailles épiques n’importe où. Ci-dessous, vous pouvez voir une partie du processus de musicalisation.

