On sait depuis longtemps que Demon’s Souls, la première sortie de Blupoint pour PlayStation 5, aura 2 modes visuels: un qui donnera la priorité aux graphismes et un autre pour la fluidité du gameplay. Nous avons maintenant plus de détails à ce sujet et il y aura un mode avec lequel vous pourrez exécuter à 4K dynamique et 60 images par seconde.

Récemment, divers médias ont eu l’occasion d’interviewer Gavin Moore, directeur créatif du projet. L’un d’eux était Polygon, un média qui lui demandait plus de détails sur les différents modes que Demon’s Souls offrira sur PlayStation 5.

Comme indiqué précédemment, il y aura un mode qui donnera la priorité aux visuels. Dans ce jeu, le jeu passera à 4K et à un taux de 30 images par seconde. En revanche, les joueurs qui préfèrent une expérience plus fluide pourront choisir de la jouer en mode performance, qui offrira une cadence de 60 images par seconde et une résolution 4K dynamique.

«Nous avons fait 2 modes différents dans le jeu: le mode cinématique qui est 4K natif, qui semble incroyable à 30 images par seconde; et le mode performance, afin que vous puissiez jouer en 4K dynamique et à une cadence de 60 images par seconde. Cela vous donnera une animation plus fluide qui vous donnera un peu d’avance. [en combate]»Expliqua Moore.

Demon’s Souls comprendra différents filtres

Bluepoint Games a également implémenté différentes options graphiques qui vous permettront de modifier l’apparence de Demon’s Souls.

Dans l’interview, Moore a confirmé que, comme Ghost of Tsushima, Demon’s Souls aura des filtres visuels pour changer son apparence. En fait, il y en a quelques-uns qui vous permettront de faire en sorte que le jeu ressemble davantage à l’original PlayStation 3.

Trouver: Demon’s Souls profitera de la technologie DualSense

«Si vous voulez y jouer dans ce que nous appelons le filtre classique, qui nous ramène à la PlayStation 3 jours, alors mettez ce filtre en marche. Si vous voulez jouer en noir et blanc, jouez avec le filtre noir. Tout est là dans les options », a-t-il expliqué. Moore.

Demon’s Souls arrive sur PlayStation 5 le 12 novembre. Pour en savoir plus sur ce titre, cliquez ici.