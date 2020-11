Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Demon’s Souls est arrivé en tant que titre de lancement pour PlayStation 5 et est très bien accueilli par les fans et les critiques spécialisés. Cela dit, Bluepoint Games sait que leur travail n’est pas parfait et pour cela, ils ont publié un nouveau patch.

Grâce à son compte Twitter, Bluepoint Games a signalé qu’un nouveau patch est désormais disponible pour Demon’s Souls. L’équipe de développement a souligné qu’il s’agit d’une mise à jour qui résout plusieurs problèmes de stabilité et que les joueurs ont signalé des plantages.

Il est à noter que les notes de mise à jour de la nouvelle mise à jour de Demon’s Souls n’ont pas été publiées. C’est pourquoi nous ne savons pas exactement quels changements ont été apportés.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le joueur a réussi à ouvrir la nouvelle porte de Demon’s Souls et a révélé ses secrets

Bluepoint prépare plus de mises à jour pour Demon’s Souls

Il est à noter que Bluepoint a assuré qu’ils écoutaient la communauté Demon’s Souls. C’est pourquoi ils préparent déjà d’autres mises à jour pour leur jeu.

Selon l’étude, ils travaillent déjà sur une mise à jour qui mettra fin au pépin de la pièce d’or. Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, c’est un exploit qui a permis aux joueurs d’obtenir plus de 80 000 points dans leur statistique de chance en quelques minutes. Cela a cassé le jeu et vous pouviez battre des boss avec seulement quelques coups.

“Merci pour tout votre amour et votre soutien alors que nous faisons de Demon’s Souls une expérience encore meilleure”, conclut l’étude.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Demon’s Souls aurait pu avoir un moyen facile

Plus tôt dans la journée, nous avons publié un correctif corrigeant quelques problèmes de stabilité. Nous écoutons la communauté et continuons à travailler sur des correctifs tels que le problème de la pièce d’or et d’autres améliorations. Merci pour tout votre amour et votre soutien alors que nous faisons de # DemonsSoulsPS5 une expérience encore meilleure. – Bluepoint Games (@bluepointgames) 24 novembre 2020

Et vous, pensez-vous que cette mise à jour était nécessaire? Vous avez trouvé un problème avec Demon’s Souls? Dites le nous dans les commentaires.

Demon’s Souls est disponible sur PlayStation 5. Vous pouvez en savoir plus sur ce remake acclamé en cliquant ici.