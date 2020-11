Le jeu Bluepoint Games est aujourd’hui disponible dans le monde entier, même si la console prend une semaine.

C’est ici, le jour est venu. Demon’s Souls, le remake du classique de Miyazaki de la main de Jeux Bluepoint, est en vente aujourd’hui. Malheureusement, PlayStation 5 ne le fera pas avant le 19 novembre dans la plupart des régions, mais cela ne signifie pas que le constructeur japonais nous fait tous saliver avec la première du Bande-annonce de lancement de Demon’s Souls pour PS5.

Et c’est une vidéo qui sûrement évoque de nombreux souvenirs parmi les fans de la saga FromSoftware. Droit et au point, juste une minute, la bande-annonce de lancement de Demon’s Souls Remake nous offre un voyage à travers le monde sombre de cette aventure, à travers les niveaux les plus dangereux et les moments les plus reconnaissables par les joueurs, recréés dans le nouvelle génération sur PlayStation.

“Maintenant que le jeu est enfin sorti, c’est à vous de mettre votre armure, rassemblez le courage et découvrez par vous-même le monde incroyable de Demon’s Souls sur PS5 », déclare le directeur créatif Gavin Moore sur le blog PlayStation. Et certains d’entre vous auront besoin de courage, en tant que Demon’s Souls promet d’offrir un défiComme pour le titre original: le remake n’a pas de mode facile.

Dans de nombreux pays, nous devrons peut-être attend encore un peu Pour sortir cette aventure mais, pour rendre votre voyage plus agréable, dans cette autre actualité nous vous proposons le dernier gameplay officiel de Demon’s Souls. Et ci-dessous, vous avez quelque chose de bien mieux: un Gameplay de Demon’s Souls commenté par notre collègue Alejandro Pascual, qui revient sur tous les détails de cette aventure tant attendue. Pour finir, voici notre revue de PlayStation 5.

Demon’s Souls a commenté le gameplay sur PS5

En savoir plus: Demon’s Souls, Demon’s Souls Remake, PlayStation 5, PS5 et Bluepoint Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');