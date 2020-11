La première de Demon’s Souls Remake a été l’une des plus célèbres et la qualité avec laquelle ce remake spectaculaire est présenté est indéniable. Oui, que pouvons-nous offrir exactement le travail de Bluepoint Games? Des sentiments authentiques et l’envie de ne pas abandonner face à tous les dangers qui sont présentés dans l’incroyable titre qui vient donner vie à l’un des titres originaux de FromSoftware.

Bien sûr, telle est la qualité que l’étude a montrée avec chacune de ses œuvres, avec des versions impressionnantes telles que L’ombre du colosse avec son remake spectaculaire, et maintenant Demon’s Souls, qui aurait pu attirer l’attention de PlayStation. En fait, une récente rumeur dans resetera indique que les deux sociétés pourraient déjà conclure un accord pour unir les deux sociétés pour toujours.

Ombre du colosse | Équipe ICO

Dans la rumeur, l’utilisateur indique qu’il dispose de plusieurs sources qui indiquent que PlayStation a l’intention d’acheter prochainement au studio. Une déclaration risquée pour laquelle vous avez indiqué que, si l’information n’est pas vraie, vous proposez d’être banni pour toujours. Pour cette raison, nombreux sont ceux qui ont commencé à évaluer si cette information peut être vraie. Bien sûr, dans ses mots, l’utilisateur indique que cet accord pourrait être finalisé en février 2021.

Dans l’accord il semble qu’il y ait plusieurs points bien marqués, comme le fait que Bluepoint Game souhaite pouvoir éventuellement travailler sur sa propre IP, ne vous en tenez pas aux remakes seuls. De plus, PlayStation aimerait s’assurer de leur éthique et de leur capacité à travailler sur les aspects techniques et, enfin, ils semblent tous deux très satisfaits de l’accord. Bien que oui, nous devons encore attendre une confirmation officielle de l’une des deux parties. En attendant, nous vous rappelons que Demon’s Souls Remake est maintenant disponible, même si en Espagne, nous devrons attendre le 19 novembre pour pouvoir en profiter sur PlayStation 5.