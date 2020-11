Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Demon’s Souls sera l’un des grands titres de lancement pour PlayStation 5. Sony et Bluepoint Games savent que les joueurs sont enthousiasmés par le retour du titre, ils ont donc décidé de révéler plus de gameplay de l’exclusif.

Les entreprises ont partagé une nouvelle bande-annonce via le blog PlayStation. Il s’agit d’un gameplay de 12 minutes qui montre les premiers emplacements de Demon’s Souls sur la console de nouvelle génération.

Gavin Moore, directeur créatif de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, est chargé de nous présenter le monde de Boletaria et ses dangers. Il explique également quelques détails sur la performance et l’actualité du titre.

Demon’s Souls est spectaculaire dans son nouveau gameplay

Le nouveau gameplay de Demon’s Souls est quelque peu différent de ceux que nous avons vus précédemment, puisque le jeu est enfin montré avec son interface et tous les éléments de l’expérience finale qui atteindront les mains des joueurs.

Moore souligne que le jeu est très ambitieux, car Bluepoint Games a réussi à récupérer chaque élément de l’original et à l’amener à un nouveau niveau grâce à la technologie de PlayStation 5. Le jeu commence par un bref aperçu du système de création de personnage, qui sera complètement renouvelé dans le remake.

Par la suite, le monde de Boletaria est entré et certains aspects importants du système de combat sont détaillés. Moore explique les options de performance du jeu et déclare que Demon’s Souls sera un “festin sensoriel” sur la nouvelle console de Sony.

Le gameplay est aussi l’occasion de jeter un regard plus réaliste sur la vraie difficulté du jeu. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons ci-dessous la vidéo d’un peu plus de 12 minutes:

Bluepoint Games et Sony ont déclaré avoir décidé de se concentrer sur l’expérience hors ligne dans ce gameplay. En outre, ils ont confirmé que les joueurs pourront profiter des fonctionnalités multijoueurs asynchrones et synchrones dès le lancement.

Trouver: Demon’s Souls sera plus accessible grâce à une nouvelle fonctionnalité de la PlayStation 5

Demon’s Souls sortira le 12 novembre sur PlayStation 5. Sur cette page, vous trouverez toutes les actualités le concernant.