Les fans ont trouvé quelque chose qui ne figurait pas dans le jeu original Fromsoftware.

Rare est le jeu vidéo de Du logiciel cela ne cache pas des secrets et des détails, du genre qui amènent des milliers de joueurs à travers le monde comme des fous, et le remake de Demon’s Souls sur PS5 a déjà le premier – pour l’instant – de ces mystères. Évidemment, puisque certains d’entre vous peuvent considérer ce détail comme un petit SPOILER, nous vous recommandons de ne pas lire à partir de ce point.

Parmi les nouveaux contenus se trouve le mode fracturé, qui modifie l’orientation du mappageNos premières heures d’aventure dans ce jeu vidéo d’action et de rôle stimulant ont permis de vérifier que la célèbre pierre d’arche brisée était toujours telle que nous nous en souvenions, brisée, comme nous vous l’avons dit dans nos impressions vidéo de Demon’s Souls, ce qui pourrait être compris comme n’ayant pas tout type de nouveau contenu; mais vu ce que l’on voit, ce n’est pas le cas. Certains joueurs sont déjà tombés sur une porte mystérieuse derrière un mur illusoireMais au moment de la rédaction de cet article, le moyen d’ouvrir la trappe n’a pas encore été découvert.

Sera-t-il possible de le faire? Qu’est-ce qui se cache derrière cette porte? Pas de plans concrets sur un DLC possible qui élargit l’aventure originale, il y a des joueurs qui y pensent déjà, mais nous insistons sur le fait que c’est quelque chose qui n’a même pas été évoqué jusqu’à présent, au-delà d’un nouveau mode miroir qui changera l’orientation des scénarios comme le équipe de Jeux Bluepoint fait avec le remake de Shadow of the Colossus.

Demon’s Souls Remake a déjà des joueurs du monde entier à l’affût, y aura-t-il plus de secrets?Des armes et des objets ont également été incorporés qui pourraient servir à élargir en quelque sorte le fond de l’intrigue de l’un des jeux vidéo les plus influents de ces dernières années, prédécesseur des fantastiques Dark Souls. Envie de profiter de votre action stimulante? Quelques jours après la première européenne de la console, vous serez heureux de savoir que ce remake introduit un nouvel éditeur de personnage dans Demons Soul’s en plus du toujours apprécié Mode photo.

Pour que vos premiers pas dans ce jeu vidéo ne soient pas une épreuve, ses auteurs ont publié un guide simple avec des astuces pour jouer à Demon’s Souls, bien que si cela ne suffit pas, le remake aura jusqu’à 180 vidéos d’aide qui profitent de l’un des caractéristiques les plus intéressantes de la nouvelle interface de PS5.

En savoir plus: Demon’s Souls, PS5, Remake et Bluepoint Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');