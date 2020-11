Le remake de ce classique de Fromsoftware aura un autre mode de qualité avec 4K natif et 30fps.

Par surprise, PlayStation vient de publier une vidéo de gameplay du remake très attendu de Demon’s Souls avec 12 minutes d’action qui servent également à connaître quelques détails techniques de ce jeu vidéo initialement développé par Fromsoftware sur PS3, et maintenant adapté à la nouvelle génération par l’équipe de Jeux Bluepoint.

Si vous n’êtes jamais allé dans la vallée de la corruption, laissez-nous vous dire que vous ne savez pas à quoi vous attendre Gavin MooreLe directeur créatif de ce remake a rappelé que le jeu original “est devenu un RPG d’action très apprécié par les fans et a marqué une étape importante dans le genre. “Avec des batailles difficiles et des boss finaux redoutables, Demon’s Souls a été le premier d’une saga d’aventures qui est devenue l’une des séries les plus influentes de ces dernières années.” Si jamais vous avez parcouru la vallée de la corruption, vous n’avez pas affronté l’intimidant Chief Empaler ou vous n’avez pas atteint le générique de fin de cette histoire vraiment hallucinante, laissez-nous vous dire que vous ne savez pas à quoi vous attendre », ajoute Gavin Moore.

Au cours de la vidéo, nous parlons de certains détails liés au jeu, avec les ajustements qui ont été effectués, en spécifiant également les aspects graphiques du remake, qui, comme tant d’autres titres, aura deux modes graphiques: l’un avec 4K dynamique et 60FPS, et un autre avec 4K natif et 30 images par seconde. Ce jeu vidéo complet, où nous pouvons voir des scènes emblématiques de Demon’s Souls en action, ainsi que certains de ses ennemis les plus redoutables, arrive peu de temps après que l’éditeur de personnage renouvelé de Demon’s Souls a été montré en détail sur PS5.

