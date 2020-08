Si vous avez activé Photos iCloud sur votre iPhone ou iPad, vous avez peut-être remarqué qu’une partie de votre contenu ne s’affiche pas. Je l’ai remarqué pour la première fois il y a quelques jours en recherchant une vidéo que je sais avoir prise sur mon iPhone quelques jours auparavant. Pour une raison quelconque, il n’apparaissait pas sur mon iPad, qui a également activé les photos iCloud. En creusant plus profondément, certaines photos que j’ai réellement prises sur mon iPhone manquaient également. En fin de compte, vous pouvez suivre quelques étapes pour synchroniser correctement le contenu vers et depuis Photos iCloud.

Qu’est-il arrivé à mes albums après l’activation de Photos iCloud?

Après avoir activé Photos iCloud dans le panneau des paramètres de votre iPhone, vous remarquerez peut-être que certains albums ont disparu et que d’autres ont soudainement été ajoutés dans l’application Photos. Ne t’inquiète pas! Vos photos et vidéos sont toujours là, mais iCloud Photos les organise un peu différemment. Par exemple, les photos qui se trouvaient dans vos albums Mon flux de photos et Pellicule se trouvent désormais dans l’album Toutes les photos:

Lancez le Application de photos sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Photos en bas à gauche.

Sélectionnez le Toutes les photos vue.

Toutes vos photos et vidéos sont organisées ici par date.

Source: iMore

Si vous pensez que certaines photos et vidéos sont toujours manquantes, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires pour les synchroniser correctement.

Comment vérifier votre dossier récemment supprimé

La raison la plus courante pour laquelle certaines photos et vidéos disparaissent est qu’elles ont été supprimées accidentellement. Vous pouvez vérifier cela facilement:

Lancez le Application de photos sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Les albums.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Supprimé récemment.

Source: iMore

Si vous trouvez une photo ou une vidéo qui a été supprimée involontairement, appuyez simplement dessus, puis appuyez sur Récupérer.

Robinet Récupérer une fois de plus pour confirmer.

Source: iMore

Toutes les images récupérées seront renvoyées dans l’album Toutes les photos.

Comment se connecter avec le même identifiant Apple sur tous les appareils

Si vous possédez différents appareils synchronisés avec différents identifiants Apple, vos photos et vidéos ne seront pas synchronisées sur tous les appareils. Assurez-vous qu’ils sont tous connectés avec le même identifiant Apple pour que le contenu se synchronise correctement entre les appareils. Pour vérifier l’identifiant Apple, procédez comme suit:

Lancez le Application Paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Votre nom en haut, où il est également indiqué Apple ID, iCloud, iTunes et App Store.

Le nom et l’adresse e-mail associés à votre identifiant Apple s’afficheront en haut. Assurez-vous que c’est la même chose sur tous les appareils.

Source: iMore

Si vous avez plusieurs appareils connectés avec des identifiants Apple différents, vous devrez vous déconnecter et vous connecter avec le même identifiant Apple sur tous les appareils:

Lancez le Application Paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Votre nom en haut, où il est également indiqué Apple ID, iCloud, iTunes et App Store.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Déconnexion.

Confirmer en appuyant sur Déconnexion encore.

Source: iMore

Maintenant, faites défiler vers le haut et appuyez sur Connectez-vous à votre iPhone.

Saisissez le même identifiant Apple et le même mot de passe que vous utilisez sur vos autres appareils et appuyez sur Prochain.

Source: iMore

Une fois que tous les appareils sont connectés au même identifiant Apple, le même contenu Photos iCloud sera synchronisé sur chaque appareil. La synchronisation de tout peut prendre un certain temps, alors soyez patient. Parfois, il est préférable de s’éloigner et de vérifier à nouveau le lendemain pour s’assurer que tout est correctement synchronisé.

Comment vérifier votre limite de stockage iCloud

Si votre limite de stockage iCloud a été dépassée, les photos et les vidéos cesseront de se synchroniser sur les appareils. Vous pouvez vérifier si la limite de stockage a été atteinte:

Lancez le Application Paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Votre nom en haut, où il est également indiqué Apple ID, iCloud, iTunes et App Store.

Source: iMore

Robinet iCloud

Vous pouvez voir ici la quantité de stockage iCloud utilisée.

Source: iMore

Si votre limite de stockage iCloud a été atteinte, vos photos et vidéos ne seront plus synchronisées correctement. Dans cette situation, vous pouvez soit gérer votre utilisation du stockage pour gagner plus d’espace, soit mettre à niveau votre plan de stockage iCloud.

Comment afficher des photos et des vidéos

Si des photos ou des vidéos sont masquées dans la vue Toutes les photos, vous ne pourrez les voir que si vous accédez au dossier Masqué. Voici comment:

Lancez le Application de photos sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Les albums

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Caché sous Autres albums.

Source: iMore

Pour afficher une photo ou une vidéo, appuyez sur Sélectionner.

Appuyez sur le Partager icône en bas à gauche.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Afficher.

Source: iMore

Cela affichera les photos et les vidéos sur tous les appareils.

Suivez ces étapes pour résoudre les problèmes de synchronisation avec iCloud Photos. Si vous avez d’autres solutions ou questions que nous n’avons pas abordées ici, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!