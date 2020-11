Nous avons quelques offres et coupons de réduction qui vous attendent.

Écrit par JuanMi Guirado

Nous continuons à profiter du Journée mondiale du shopping sur AliExpress Plaza, avec des offres de toutes les couleurs.

Nous vous apportons un nouveau lot de rabais appétissants pour que vous puissiez faire avancer vos achats de Noël sans même attendre le Black Friday.

AliExpress le jette avec nombreuses réductions dans la technologie, la maison, le bricolage, la santé, le bien-être et le sport, entre autres catégories.

Nous vous présentons maintenant 10 nouvelles offres qui vous plairont sûrement. De superbes cadeaux vous attendent quelques lignes ci-dessous, n’hésitez pas et procurez-vous l’un de ces gadgets, c’est peut-être la dernière fois que vous le voyez à ce prix.

Si vous aviez quelque chose dans votre panier avant aujourd’hui, n’oubliez pas que vous pouvez profiter du nouveaux coupons disponibles pour baisser encore plus leur prix.

Continuez à y jouer lors de la Journée mondiale du shopping sur AliExpress

Redmi Note 9 Pro

Nous commençons la liste avec l’un des mobiles les plus demandés autour de la planète en 2020. Un terminal de milieu de gamme premium Xiaomi équipé d’un processeur puissant Snapdragon 720G, 6 Go de RAM et 64 Go stockage interne.

Comme si cela ne suffisait pas, c’est énorme Écran de 6,67 pouces avec résolution Full HD +, Batterie de 5020 mAh avec une charge rapide à 30W, sa quadruple caméra principale de 64, 8, 2 et 5 mégapixels, La connectivité NFC et une caméra frontale dans une petite encoche de type goutte.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9 Pro

Montre Huawei GT 2e

Peut-être l’une des montres intelligentes plus complet et beau du marché actuel. Cette version réduite de la Huawei Watch GT2 arrive avec un Affichage Amoled de très haute qualité et résolution, détecteur d’oxygène dans le sang, capteur de fréquence cardiaque, résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM, une batterie d’une durée environ 14 jours… et au cas où vous vous poseriez la question, oui, GPS intégré.

Une merveille pour beaucoup moins que vous ne l’imaginez.

Acheter sur AliExpress: Huawei Watch GT 2e

Smart TV LG 43, 49 et 55 ″

Nous avons 3 modèles proposés par LG. Ils ont tous Résolution 4K en panneaux de différentes dimensions.

Avec un consommation d’électricité risible et une puissance sonore digne du meilleur home cinéma, ces trois téléviseurs sont la rénovation qui arrivera dans votre salon en un rien de temps.

Toutes sortes de connectivité avec et sans fil que vous pouvez imaginer, la meilleure technologie d’imagerie sur le marché apportée à ces prix ridicules.

Si vous n’avez pas de téléviseur intelligent, c’est que vous ne le voulez pas.

Acheter sur AliExpress: LG UN7400 / UM7400 / UN7000

Casio Collection A168WG

Qui n’a jamais eu de Casio au poignet? Beaucoup ont été ceux qui ils ont apprécié leur journée de l’une de ces merveilles de la technologie, et qui s’émerveille désormais à nouveau de son retour au XXIe siècle dans les poupées de jeunes qui n’ont pas vécu ses débuts.

Il s’agit d’un montre numérique couleur or, avec sa forme carrée caractéristique, un cran de sécurité et un Boîtier de 37 mm de diamètre.

C’est une montre unisexe, donc ça peut être le cadeau parfait pour tout ami ou membre de la famille que vous voulez.

Acheter sur AliExpress: Collection Casio A168WG

OnePlus 8T

La nouvelle bête de OnePlus a vu le jour il y a quelques semaines, et son prix a déjà chuté précipitamment. Une nouvelle politique de prix OnePlus a placé ce OnePlus 8T à un prix très, très attractif.

On parle d’un terminal qui va au dernier, avec le processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, un merveilleux Affichage Amoled Résolution de 6,55 pouces Rafraîchissement Full HD +, 120 Hz, caméra arrière quad 48, 16, 2 et 5 mégapixels, batterie 4500 mAh avec charge rapide à 65 Wet Android 11 comme système d’exploitation.

N’oubliez pas Oxygen OS dans sa dernière version pour terminer le travail.

Acheter sur AliExpress: OnePlus 8T

AirPods 2

La deuxième génération d’AirPods arrive avec son étui de chargement classique et un coupon de réduction des plus suggestifs. Ces AirPods V2 à partir de 2019 sont chargés via câble de foudre, commande vocale, panneau tactile, configuration très simple si vous avez un appareil Apple, un son très clair et basses profondes.

Avec une seule charge, vous avez 5 heures d’autonomie, mais en ajoutant les charges dans la boîte, vous aurez un total de 24 heures de liberté totale de câble.

Acheter sur AliExpress: AirPods 2Prix ​​limité uniquement aux 100 premiers achats. Prix ​​hors promotion: 119,90 €

JBL Flip 4

Puissance, durabilité et résistance extrême. Nous définirions donc en quelques mots ce que vous propose ce JBL Flip 4. C’est un haut-parleur avec connectivité Bluetooth, avec une batterie qui nous donne un 12 heures d’autonomie sur une seule charge et possède une résistance certifiée IPX7 aux endurer les éclaboussures d’eau sans problème lors d’une soirée ou sous la douche à la maison.

Vous pouvez l’utiliser, en plus d’écouter toutes sortes de musique, pour passer des appels. Ce sera votre haut-parleur pour le divertissement et pour le travail ou les études, si c’est ce que vous voulez.

Et pour ce prix tu ne peux pas résister.

Acheter sur AliExpress: JBL Flip 4

Vélo de spinning Gridinlux ALPINE 8000

Nous vivons à une époque où les gymnases à domicile sont à la hausse. De plus en plus de gens veulent faire de l’exercice à la maison, et quelle meilleure façon de commencer à construire votre propre centre sportif à domicile qu’avec un vélo de spinning de qualité.

Ce Gridinlux ALPINE 8000 dispose d’un Volant d’inertie de 25 kg ce qui en fait un vélo très spécial. Ses finitions avec couleurs très vives, les capteurs de fréquence cardiaque sur le guidon, les réglages de résistance millimétriques, certaines pédales en aluminium avec un grip supplémentaire, et un système de roulement spécial, en font votre prochain vélo de spinning, et pendant de nombreuses années.

Acheter sur AliExpress: Gridinlux ALPINE 8000

ILIFE V7s Plus

Gardez le sol de votre maison bien exempt de poussière et frottez avec cet aspirateur robot d’ILIFE. Aussi, si vous êtes allergique à la poussière, ce robot élimine tous les acariens grâce à son filtre HEPA très efficace.

ses Réservoir de 500 ml Pour l’eau, cela vous aidera lorsque vous frottez ou nettoyez, cela vous servira dans toute la maison sans problème.

Ce robot est grimper sur les tapis, son rouleau arrache la saleté sur son passage, et vous pouvez planifier le nettoyage pour quand vous le souhaitez depuis votre application mobile.

Acheter sur AliExpress: ILIFE V7s Plus

Moniteur de jeu Ozone DSP25 PRO

Nous nous sommes retrouvés avec un moniteur de jeu de ceux qui ne restent plus. C’est la signature Ozone, avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels, plusieurs connexions (2x HDMI, USB, DisplayPort 1.2 et Jack 3,5 mm), un panneau de 24,5 pouces, une base rotative très robuste, système VESA pour pouvoir l’accrocher au mur ou un support supplémentaire, et Réponse 1ms.

Et le joyau de la couronne, un Taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait pour les jeux de mouvement de haut niveau comme les tireurs et la conduite.

Acheter sur AliExpress: Moniteur Ozone DSP25 PRO

N’oubliez pas le reste des coupons

Sur AliExpress, ils veulent que vous profitiez des offres, et pour cela, ils ont une série de coupons de réduction à appliquer à l’achat de certains produits.

-3 € de réduction sur les achats supérieurs à 30 €: 11112020ES3-5 € de réduction sur les achats supérieurs à 50 €: 11112020ES5-7 € de réduction sur les achats supérieurs à 70 €: 11112020ES7-10 € de réduction sur les achats supérieurs à 100 €: 11112020ES10-12 € de réduction sur les achats supérieurs à 120 €: 11112020ES12-20 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €: onze onze-30 € de réduction sur les achats supérieurs à 290 €: onze onze30