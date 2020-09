Selon un rapport du site japonais Mac Otakara, Apple prévoit d’organiser un événement dans la deuxième quinzaine d’octobre qui verra le dévoilement des modèles d’iPhone 12, de l’Apple Watch Series 6 et des AirTags de longue date.

Citant des rumeurs de «fournisseurs chinois», Mac Otakara suggère qu’Apple avait initialement prévu de sortir les «AirTags» à peu près au même moment que l’iPhone SE 2020, mais cela a été retardé.

À la fin du mois de juillet, Apple a confirmé que les iPhones de cette année allaient être un peu en retard, avec un lancement «quelques semaines plus tard» que la période normale de septembre. La gamme des ‌iPhone 12‌ devrait être publiée à un moment donné en octobre, et le retard a conduit à des spéculations et à l’incertitude sur le moment où Apple pourrait organiser son événement annuel d’automne.

L’événement de dévoilement de l’iPhone a normalement lieu la première ou la deuxième semaine de septembre, et il n’est pas clair si Apple organisera l’événement dans son délai habituel, puis retardera le lancement des iPhones jusqu’en octobre, ou attendra jusqu’en octobre pour le dévoilement.

Les informations de Mac Otakara contredisent les informations partagées par Jon Prosser, qui a suggéré à Apple de dévoiler « Apple Watch » et de nouveaux iPads via un communiqué de presse en septembre, puis d’organiser un événement en octobre pour les iPhones. Apple n’a jamais découplé les lancements ‌iPhone‌ et ‌Apple Watch‌, il y a donc eu un certain scepticisme quant à cette prédiction.

En ce qui concerne les ‌AirTags‌, le code des appareils de suivi Bluetooth de type Tile a été repéré dans les mises à jour iOS dès les versions bêta d’iOS 13, ils sont donc en cours depuis un certain temps. Il n’a jamais été clair quand les AirTags‌ vont être lancés, mais il y a eu des rumeurs sur un début en 2020, et nous approchons à la fin de 2020.

Mac Otakara suggère que ‌AirTags‌ fonctionnera avec la fonctionnalité App Clips d’Apple qui permet aux utilisateurs de télécharger de petits extraits d’une application sans télécharger le tout, par exemple pour commander dans un restaurant, mais on ne sait pas comment cela fonctionnerait étant donné que les ‌AirTags‌ sont censés fonctionner. dans l’application Find My.

Pour plus d’informations sur ce que sont les «AirTags» et comment nous nous attendons à ce qu’ils fonctionnent, consultez notre guide AirTags.