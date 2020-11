Mais est-ce déjà vendredi? Oui, et il était temps de passer en revue le Google Play Store à la recherche du meilleures offres sur les applications. Gratuit, à prix réduit et au bord des bonbons: toutes ces applications et ces jeux vous coûteront beaucoup moins cher. Profitez-en tant que vous le pouvez!

59 applications Android gratuites

Nous commençons par les jeux, les applications et les packs de personnalisation qui ne vous coûteront rien pour le moment. Entièrement gratuit et pour toujours dans votre catalogue à partir du moment où vous les installez pour la première fois. Profitez-en et ne tardez pas, quoi la zone du pack d’icônes vient tout le chemin cette semaine.

Applications

Joyeux holidaze 2,19 euros gratuits

Écran allumé – Gardez l’écran éveillé – Gardez l’écran allumé 0,69 euro gratuit

SnipBack – Enregistreur vocal Smart PRO HD 2,99 euros gratuits

Gardez l’écran allumé 2,39 euros gratuits

Scanner de codes-barres / Qr Pro 2,49 euros gratuits

ZHEN JIU – Jogos d’acupuncture 1,99 euros gratuit

Puzzle anglais 0,59 euros gratuit

Grande table des temps anglais 0,59 euros gratuit

Anglais Times. Les bases. Brièvement. Essence 0,59 euros gratuit

Les temps en anglais / anglais 0,99 euros gratuit

VX Video Editor Pro 4,79 euros gratuits

Créateur de raccourcis de site Web – Créateur de raccourcis d’URL 0,59 euros gratuit

Jeux

Dino Tim Version complète: Jeu préscolaire 2,29 euros gratuits

Słowo Gram PRO – Polska Gra Słowna 2,09 euros gratuits

Ballons Pop PRO 2,19 euros gratuits

Deadly Traps Premium – Aventure de l’enfer 1,29 euro gratuit

WindWings: tireur spatial, attaque Galaxy (Premium) 0,89 euro gratuit

Attaque de fusion: attaque sur Legion 1,00 € gratuit

RPG de tout le monde: Reborn 0,89 euro gratuit

SLOC – Cube Rubik 2D 1,39 euro gratuit

Take Away 3D – Jeu hyper occasionnel de course sans fin 1,39 euro gratuit

Pierre des âmes HD 0,59 euros gratuit

Mots et cartes PRO 2,09 euros gratuits

Gardiens du royaume: défense inactive (Premium) 0,50 euro gratuit

[VIP]Retro Mini Game Arena en ligne 0,99 euros gratuit

[VIP] SweetFly: jeu de fusion inactif hors ligne 0,99 euros gratuit

Exercice de cerveau de mot caché PRO 1,99 euros gratuit

Secret Tower VIP (RPG inactif à croissance super rapide) 1,09 euros offert

FormeOminoes 1,49 euros offert

Hills Legend: Action-horreur 0,59 euros gratuit

La maison: action-horreur 0,59 euros gratuit

Monster Slayer Pro – Archers, Jeu, Tir 1,19 euros gratuit

Food Cutter 3D – Cool jeu de cuisine relaxant 1,39 euro gratuit

DungeonCorp. Q> Un jeu à gain automatique! 1,89 euros offert

Mémorisez: apprenez des mots chinois avec des cartes mémoire 4,99 euros gratuits

Personnalisation

Horloge spatiale Fond d’écran animé 0,59 euros gratuit

Star X 3D fond d’écran animé 0,59 euros gratuit

Domver – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Widget photo simple – Widget photo – Galerie photo 0,59 euros gratuit

Widget de batterie 0,89 euro gratuit

Widget de raccourcis – Widget de dossier Applications 0,79 euro gratuit

Givon – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Star Launcher Prime – Pas de publicité, personnaliser, frais 1,99 euros gratuit

Planètes Live Wallpaper Plus 0,99 euros gratuit

Erimo – Pack d’icônes 0,89 euro gratuit

Bize – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Pack d’icônes Octane 0,69 euro gratuit

Icônes bleues brillantes 2,09 euros gratuits

Fimber – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Shimu – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Repos – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Brillant de couleur – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Annabelle UI – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Amons – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Pack d’icônes Goody 0,99 euros gratuit

Sweetbo – Pack d’icônes 0,89 euro gratuit

Pixel Ring – Pack d’icônes 1,39 euro gratuit

Wiron – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Arrière-plans – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

34 applications Android à prix réduit

Et c’est au tour des jeux, des applications et des packs de personnalisation à prix réduit. Nous ne savons pas ce qui s’est passé cette semaine, mais il existe de nombreuses options de jeux de société, des mahjongs au solitaire, dépêchez-vous avant de revenir à leur prix d’origine. Et comment ne pas se démarquer la trilogie Pilot Brothers.

Applications

Télécommande FiLMiC € 8,49 € 3,09

Mindz – Mind Map (Pro) Structurer les idées simplement 4,99 euros 2,99 euros

Bloqueur de notifications et historique (pro) 1,99 € 0,99 €

Lucidly: Dream Diary et Lucid Dreaming Help 5,49 euros 3,50 euros

Contact CE5 10,99 euros 4,99 euros

Sub Muxic pour SubSonic Server 3,59 euros 2,19 euros

Utilitaire PDF – Outils PDF – Lecteur PDF 2,09 euros 0,99 euros

Jeux

Dungeon Adventure: Édition héroïque. 2,59 euros 1,19 euros

Invasion de la peau verte 3,69 euros 1,39 euros

Survivants du dernier jour (jeu de tir zombie TDS) 4,29 euros 1,79 euros

Pyramid Solitaire Asie 5,99 euros 1,99 euros

Mahjong Star Pro 5,99 euros 1,99 euros

Saga Solitaire Anhui Mahjong 5,99 euros 1,99 euros

Explosion de Mahjong Solitaire 5,99 euros 1,99 euros

Solitaire Dungeon Escape 2 5,99 euros 1,99 euros

Dungeon Escape Solitaire 5,99 euros 1,99 euros

DISTRAINT 2 € 7,49 € 2,99

Mars électrique 2,09 € 1,19 €

Codex of Victory – Stratégie de science-fiction 3,99 euros 0,69 euros

Guerre de donjon 3,09 euros 0,99 euros

Dungeon Warfare 2 4,99 euros 2,49 euros

Siège de héros: édition de poche 7,99 euros 1,79 euros

Balle de vitesse 3,09 euros 1,19 euros

Frères pilotes 1 4,09 € 0,99 €

Pilot Brothers 2 4,09 € 0,99 €

Pilot Brothers 3 4,09 € 0,99 €

Personnalisation

Flyme 6 – Pack d’icônes 1,69 euros 0,99 euros

Écureuil – Pack d’icônes 1,79 euros 0,59 euros

Flore: Pack d’icônes matérielles 2,09 euros 0,79 euros

Kraken – Pack d’icônes sombres 2,59 euros 0,99 euros

Oxigen Circle – Pack d’icônes 1,99 € 1,19 €

Miui Vintage – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Pack d’icônes de ligne: icônes de style de ligne simple 1,69 euros 0,99 euros

Pack d’icônes O Pro 1,69 euros 0,99 euros

Nous vous rappelons que les commentaires, comme toujours, sont ouvrir pour que vous puissiez ajouter les offres Google Play que vous trouvez. Et si vous en voulez plus, rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous!