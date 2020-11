Google nous a peut-être pris la sauvegarde illimitée de Google Photos, mais ce qu’il ne peut jamais vous enlever, ce sont les applications et les jeux payants que vous obtenez gratuitement ou à prix réduit, et que nous listons ici. À présent, vous savez comment cela fonctionne, mais juste au cas où: ce sont des offres à durée limitée dans lesquelles vous pouvez obtenez des applications, des jeux et des packs d’icônes payants gratuits ou à un prix bien inférieur au prix le plus bas.

Comme toujours, nous commençons la compilation avec des applications payantes, des jeux et des packages de personnalisation que vous pouvez prendre gratuitement pendant que l’offre dure. Parmi les jeux, vous pourriez être intéressé Freelance Simulator, Dungeon Shooter: Le temple oublié ou Forêt des animaux: saisons floues.

A-2481 0,59 euros gratuit

Color Link Deluxe VIP – Jeu de puzzle en ligne 1,89 euros offert

J7: emballez le Domino coloré pour 7. Jeu occasionnel. 0,89 euro gratuit

Freelancer Simulator Inc: Game Dev Money Clicker 0,99 euros gratuit

Les terres perdues: chasseur de dinosaures 0,59 euros gratuit

Haut et bas: gemmes 2,19 euros gratuits

[VIP] Missile RPG 1,89 euros offert

DungeonCorp.VIP Un jeu auto-gagnant! 0,89 euro gratuit

Dungeon Shooter: le temple oublié 1,49 euros offert

Méga aventure 1,69 euros offert

Pixel Blade M Vip – Rpg d’action 0,89 euro gratuit

Animal Forest: Fuzzy Seasons (édition du pack de démarrage) 4,09 euros gratuits

Dash Race 3D – Jeu d’arcade de course runny 1,29 euro gratuit

Sudoku Pro – Sans publicité 2,79 euros gratuits

Paire et impaire Premium 0,59 euros gratuit

Hero Evolution2: SP 2,69 euros gratuits

Emoji Match: un puzzle coulissant 0,79 euro gratuit

[VIP]Infinity Dungeon 2- RPG de défense hors ligne 0,99 euros gratuit

[VIP] WeaponWar: Jeu de fusion inactif hors ligne 0,99 euros gratuit

Évolution du héros: SP 1,79 euros offert

Tuiles Mystère 0,89 euro gratuit

Nous continuons avec des applications payantes, des jeux et des packages de personnalisation qui sont en vente sur Google Play pour une durée limitée. Vous trouverez plusieurs jeux Team 17 comme Flockers, The Escapists 1 et 2, Worms 2 et 3, en plus de IceWind Dale.

CashBox Mobile 1,39 euros 0,59 euros

EasyJoin Go TV – Envoyez des fichiers vers Android TV à partir d’un PC 2,39 euros 1,59 euros

Rappel de factures, Contacts de paiement Suivi des reçus 1,89 euros 0,69 euros

Grand pianizateur 5,49 euros 2,59 euros

Scanner de codes à barres QR multiples Pro 3,09 euros 0,69 euros

YoWindow Time – Illimité 9,99 euros 5,99 euros

3D + cerveau humain 2,99 euros 1,19 euros

Les aliments stimulent le cerveau 1,99 € 1,09 €

Les chiffres E Pro 1,79 euros 1,09 euros

Illusions d’optique HDBrain Plus 1,99 € 1,09 €

AMÉLIOREZ VOTRE MEMORY PLUS 1,99 € 1,09 €

Carte Europy 1,99 € 1,09 €

Just Money Manager, Budget Bills & Expense Tracker 2,59 euros 0,69 euros

Floqueurs 1,69 euros 0,69 euros

Hack, Slash, Loot 4,19 € 1,99 €

MONOPOLY Sudoku – Terminez des énigmes et gagnez! 4,49 € 0,99 €

Piliers mystiques: un jeu de puzzle basé sur une histoire 3,79 euros 0,99 euros

Penarium 2,29 euros 1,09 euros

Pilote de voiture russe ZIL 130 Premium 1,39 euros 0,59 euros

Protégé 4,49 € 1,09 €

Super64Pro (émulateur N64) 3,09 euros 1,49 euros

Les évadés: Prison Break 5,49 euros 1,29 euros

The Escapists 2: Pocket Breakout 7,99 euros 1,89 euros

Tunn – le plus petit jeu du monde 1,39 euros 0,59 euros

Worms 2: Armageddon 4,49 € 1,09 €

Vers 3 4,49 € 1,09 €

Couteau Club: Premium 3,09 euros 0,59 euros

Bûcheron 3,69 euros 0,59 euros

Stardash – Remasterisé 1,89 euros 0,69 euros

What Lies Underground – Une aventure de puzzle 3,89 euros 1,09 euros

112 Opérateur 6,49 euros 4,49 euros

Âge de l’histoire 1,99 € 1,09 €

Dodge explosion 2,29 € 0,59 €

Doodle Créatures HD 1,79 euros 0,79 euros

Lucid Dream Adventure 3: Un jeu d’aventure 3,09 euros 1,29 euros

Jeu de cartes de puzzle de table d’assemblage 3,99 euros 2,69 euros

Chemin de la civilisation 1,59 € 0,59 €

Despotisme 3k (Despotisme 3k) 3,79 euros 1,79 euros

Aventure animaux pour les tout-petits 2,79 euros 1,29 euros

Jeu d’autoroute 2,59 euros 0,69 euros

Icewind Dale: édition améliorée 10,99 euros 4,89 euros

Kemono Mahjong 3,19 euros 1,99 euros

Nimian Legends: Vandgels 2,69 euros 1,19 euros

Voyage de cuisine: retour sur la route 2,09 euros 0,99 euros

Jardin des gnomes 5: Halloween 2,09 euros 0,99 euros

Gnomes Garden 6: Le roi perdu 2,09 euros 0,99 euros

Maître des récoltes: Farm Sim 2,49 euros 1,19 euros

Artefacts perdus 4: Time Machine 2,09 euros 0,99 euros

Histoire d’Halloween en solitaire 1,29 euros 0,69 euros

Tobrix 2,69 euros 0,59 euros

Puzzle de bloc à ajustement parfait 2,19 euros 0,99 euros

HORREUR DE RÉVEIL 1-5 3,29 euros 0,99 euros

DISTRAINT: Édition Deluxe 4,59 euros 0,99 euros

Projet vert 5,99 euros 4,19 euros

Johnny Bonasera 1 2,39 euros 1,19 euros

PowBall Renaissance 2,29 euros 1,09 euros

The Insider – film interactif 1,79 euros 0,89 euros

Doom et destin 2,99 euros 1,19 euros

Doom & Destiny Advanced 2,99 euros 1,19 euros

Édition principale de Lemegeton 8,99 euros 1,59 euros

RPG Vengeance 3,09 euros 1,49 euros

Arme déshabillant NoAds 2,69 euros 0,59 euros

Une interface utilisateur – Pack d’icônes 1,99 € 1,19 €

Vera Outline White – Icônes linéaires blanches 1,49 euros 0,99 euros

Feuilles d’automne en HD Gyro 3D XL Parallax Wallpaper 2,99 euros 0,99 euros

Mars en HD Gyro 3D – XLVersion 2,49 euros 0,99 euros

Espace – Fond d’écran Stars & Clouds 3DXL + Carton 2,49 euros 0,99 euros

Vénus en HD Gyro 3D XLVersion 2,49 euros 0,99 euros

Beaux fonds d’écran en direct – Recommandé 2020 2,49 euros 1,19 euros

Pack d’icônes Flamingo 1,69 euros 0,99 euros

Pack d’icônes Pix-Pie 1,79 euros 0,99 euros

Vera Outline Icon Pack – icônes de contour 1,69 euros 0,99 euros

Cercle plat – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

RetrOxygen – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

X Launcher Pro 1,99 € 0,99 €

Pixel One Ui – Pack d’icônes 1,99 € 1,19 €

Pack d’icônes super 2,09 euros 0,99 euros

Si après toutes ces applications gratuites, notre section sur les vendredis ne suffit pas, vous pouvez vous tenir au courant des principales offres de tous les systèmes d'exploitation grâce à nos collègues d'Applesfera et de Xataka Móvil.

Nous vous rappelons que les commentaires, comme toujours, sont ouvrir pour que vous puissiez ajouter les offres Google Play que vous trouvez. Et si vous en voulez plus, rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous!