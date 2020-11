Il y a 4 ans, personne ne s’attendait au résultat. Parce qu’il y a 4 ans, Donald Trump, le même magnat controversé, homme d’affaires et célébrité et influenceur américain avant que ces termes ne deviennent à la mode – il l’est depuis les années 80 – est devenu le président le plus controversé des États-Unis, en un processus électoral qui a été reconnu comme «altéré» par une pléthore de hackers de nationalité russe qui ont influencé le résultat.

Élections américaines de 2020 à la présidence

Mais laissons cela derrière nous. Aujourd’hui, 4 ans plus tard, le monde est embourbé dans le Coronavirus. Trump a détruit les États-Unis et s’est comporté en dirigeant le pays comme s’il s’agissait d’une autre de ses entreprises, en distribuant le remorquage et la controverse sur les réseaux sociaux et partout où ils l’ont laissé. Et dans de récents sondages, même les républicains lui tournent le dos, soulignant à certains qu’ils préfèrent “voter pour un sandwich au thon” que Trump à nouveau.

Dans l’autre coin se trouvent Joe Biden, vice-président du pays à l’époque du tant attendu Barack Obama, et l’alternative démocrate qui promet de réparer le pays et de le sortir du triste nombre record d’infections à coronavirus que Trump a plongé. Qui gagnera? Nous ne savons pas, mais nous pouvons vous apporter quelques applications pour votre mobile afin que vous puissiez suivre le processus électoral.

Élection américaine 2020 – Android

Sondages électoraux, débats, marges des candidats et bien plus encore, organisée en un seul endroit, l’application US Election 2020 – Election Polls and Results vous permet de surveiller le processus électoral nord-américain avec mises à jour en direct, pourcentages de vote, les dernières tendances parmi les bureaux de vote, décompte, etc.

Toutes les sources et les données d’enquête sont accessibles au public et liées en tant que «sources» dans l’application. Les données d’enquête sont collectées auprès de sources officielles telles que Ipsos, ., Economist, Optimus, YouGov, Harvard et Yahoo News.

Télécharger US Election 2020 – Election Polls and Results

Résultats des élections et sondages tardifs – Android

Une autre application pour rester à jour avec les derniers résultats des sondages et tout ce qui concerne les élections américaines de 2020, l’application Résultats des élections et sondages tardifs qui maintient les résultats des élections jusqu’au jour du scrutin. L’application vous permet de connaître:

– La carte des élections présidentielles de 2020

– Les derniers sondages électoraux

– Champs de bataille: Trump vs. Biden

– Le niveau d’approbation du public américain sur l’administration de Donald Trump

– Sondages primaires démocrates

– Les dernières nouvelles

– Les derniers sondages des élections sénatoriales

– Biographies des candidats

– La carte des élections sénatoriales de 2020

– La carte des élections de la Chambre des représentants 2020

Télécharger US Election 2020 – Election Results and Lates Polls

Mises à jour Election 2020 – iOS

Une application qui vous montre non seulement la dernière heure en termes de nombre de votes et de résultats, mais aussi des informations sur le processus électoral, Election 2020 Updates a même son propre système de vote pour connaître le nombre d’utilisateurs qui vont voter pour l’un ou l’autre candidat, un système anonyme qui n’autorise qu’un seul vote par appareil mobile.

Télécharger les mises à jour Election 2020

PocketPolls – Android

Les résultats des primaires, les candidats, le décompte par états, les derniers résultats comparés entre Trump et Biden, le% d’approbation du travail de Trump au cours de ces 4 années. Le tout dans une application avec une interface simple et qui consomme peu de ressources.

Télécharger PocketPolls

Suivi des élections 2020 – iOS

Une autre application simple et efficace, ni menus compliqués ni interfaces surchargées, Election Tracker 2020 vous informe par les bureaux de vote comment se déroulent le vote et les résultats des élections présidentielles, ainsi que d’autres comme les élections au Sénat ou à la Chambre des représentants.

Suivi des élections 2020

Calculatrice du collège électoral – Android

Pour remporter une élection présidentielle aux États-Unis, un candidat doit remporter 270 voix électorales. Et avec cette calculatrice, vous aurez un outil pour savoir qui gagnerait avec la bonne combinaison d’états. Cliquez simplement sur un état et cela l’ajoutera au total des votes électoraux des républicains ou des démocrates (ou même des tiers). Vous pouvez essayer toutes sortes de combinaisons d’états pour accéder à ces 270 insaisissables et télécharger toutes les cartes que vous créez en tant qu’image dans votre galerie en un seul clic.

Voulez-vous voir les résultats des élections précédentes? Toutes les élections de l’histoire américaine sont incluses dans l’application. Voyez à quel point les élections précédentes étaient proches, examinez quels partis ont dominé quelles périodes et quelles régions à différents moments de l’histoire américaine et découvrez qui se présentait à chaque élection. La calculatrice du collège électoral comprend une fonction de profil d’état qui vous permet de voir l’historique électoral de chaque État de l’union, ainsi que quelques données et statistiques rapides sur les États.

Télécharger la calculatrice du collège électoral

Site Web d’El País

Compte tenu de l’ampleur de l’événement, les médias journalistiques du monde entier couvriront les élections aux États-Unis Si vous voulez suivre le jour des élections américaines en espagnol minute par minute ce soir en direct direct, vous pouvez également le faire sur la page direct depuis El Pais