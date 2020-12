Probablement l’un des jeux de l’année, Genshin Impact a brisé les barrières. Un monde ouvert plein de possibilités, avec trop de domaines à explorer, des secrets partout, des donjons, des boss, de nombreux personnages, trop d’armes et bien plus encore. Pour commencer du bon pied, il est essentiel que vous connaissiez ces Des astuces essentielles pour profiter au maximum de Genshin Impact.

Il n’est pas du tout surprenant que ce jeu de gacha en monde ouvert ait réussi à nous accrocher de cette manière avec un grand nombre de joueurs à travers le monde. Le jeu est rapidement devenu un succès et est à la hausse.

Le seul problème est que peut-être commencer à jouer à Genshin Impact peut devenir assez compliqué si vous n’êtes pas clair sur certaines choses. Surtout lorsque vous atteignez le rang d’aventure 30. Grâce à ces astuces Genshin Impact, ce sera beaucoup plus facile pour vous.

Conseils pour démarrer Genshin Impact en toute simplicité

Les suivants Trucs essentiels pour profiter de Genshin Impact au maximum, ils sont vraiment fondamentaux. Peut-être que certains peuvent sembler idiots, la vérité est qu’ils sont plus importants que vous ne l’imaginez.

Acheter un compte existant

C’est principalement pour un problème de personnage. Être un jeu de gacha où vous jouez les meilleurs personnages est une question de chance, trop de chance et de nombreuses heures de jeu. Voulez-vous Diluc? Les chances de le toucher sont assez faibles. Le mieux est d’acquérir un compte que vous possédez déjà chez Diluc.

Sur eBay, des comptes avec des personnages 5 étoiles tels que Diluc, Vente ou Tartaglia, entre autres, sont vendus. Le prix est généralement assez accessible et ce sera beaucoup moins cher que d’acheter des cristaux à jeter dans la gacha.

De cette façon, nous commençons avec le pied droit et avec un personnage assez puissant pour pouvoir profiter davantage du jeu. Mieux encore, ces comptes sont au rang d’aventure 7. Ce qui signifie qu’ils n’ont même pas joué 5% du jeu.

L’importance des artefacts

Tout d’abord, ne dépensez pas d’artefacts pour télécharger d’autres artefacts à moins qu’ils ne soient vraiment bons. Lorsque nous sommes à un rang d’aventure élevé, les artefacts se raréfient progressivement, les coffres apparaissent très peu, donc obtenir des artefacts devient quelque peu compliqué. Vous pouvez essayer de faire un itinéraire d’artefacts à collecter quotidiennement et sans dépenser de résine.

En créant des boss, nous obtiendrons également plus d’artefacts. Mais il est absolument nécessaire de n’en télécharger que quelques-uns et de ne pas en faire trop. Laissez-les à +8 ou +12, lorsque vous devez vraiment commencer à cultiver des artefacts, c’est du rang d’aventure 45. Lorsque vous avez un or assuré et que vous pouvez en avoir deux.

Marquez tout sur la carte, collectez tout

Si j’ai appris quelque chose en jouant à Genshin Impact et que je suis déjà 46e, c’est que fondamentalement tout ce que nous voyons sur la carte va nous être utile. D’une simple plante à un minéral. Il faut absolument tout prendre car, au moment où on s’y attend le moins, cela finit par être utile pour promouvoir un personnage, une arme ou terminer une mission.

De plus, le Battle Pass a deux missions hebdomadaires où nous devons collecter des objets typiques des nations actuelles. Il est donc important de collecter toutes sortes d’objets que l’on trouve, plantes, etc.

Même lorsque nous éliminons certains ennemis, même s’ils sont de bas niveau et ne sont pas des boss, même les ennemis communs vous donneront les objets nécessaires à un moment donné du jeu.

Combinez des éléments tout le temps

Dans Genshin Impact, nous avons la possibilité de basculer entre différents personnages, créer une équipe adaptée pour affronter nos ennemis est essentiel. Mais avec cela seul, nous ne faisons rien, si nous n’utilisons qu’un seul personnage pour attaquer, nous perdons trop de dégâts.

Il est absolument nécessaire de combiner les compétences de vos personnages. Certains d’entre eux servent à soutenir le DPS (le personnage qui fait tous les dégâts) tandis que d’autres, pas tellement. Par exemple, avec Barbara, nous pouvons non seulement guérir, si nous utilisons sa capacité normale, nous aurons une aura qui nous guérira, mais appliquons également l’état de l’eau aux ennemis.

Si nous ajoutons un autre personnage comme Diluc (feu) à cet état de l’eau, nous pouvons appliquer l’effet «vaporisé», ce qui nous permettra de faire beaucoup plus de dégâts. Il en va de même pour les autres éléments et combinaisons, l’électricité et le feu sont l’un des meilleurs pour maximiser les dégâts.

De plus, de nombreux ennemis auront différents boucliers qui sont brisés par certains objets spécifiques. Barbara ou n’importe quel personnage aquatique peut abaisser un bouclier anti-feu même s’il n’a pas trop de dégâts, beaucoup plus rapidement que votre personnage principal.

Ne consommez pas l’histoire principale trop rapidement

Genshin Impact est un jeu qui manque énormément de contenu. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de contenu maintenant. Vous avez énormément d’heures à jouer, c’est un jeu qui, à la longue, sera vraiment énorme.

Cependant, nous vous recommandons de le faire tranquillement. Au début, il est normal de vouloir bouger le plus vite possible. Mais ne vous précipitez pas, profitez de chaque recoin du titre. N’oubliez pas que de grandes mises à jour sont publiées tous les deux mois et ajoutent une partie de l’histoire.

Comprendre le fonctionnement des compétences

Tous les personnages ont deux capacités différentes et la commune, maintenir le bouton enfoncé pendant quelques secondes peut avoir un effet différent. Il est essentiel que vous compreniez comment fonctionnent les capacités de chacun pour pouvoir faire une combinaison appropriée et savoir quels personnages peuvent accompagner votre DPS.

Ne téléchargez pas tous les personnages

Au début, il peut sembler que nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir élever tous les personnages au niveau maximum, avec leurs armes et artefacts. Ce n’est pas le cas, au fur et à mesure que l’on monte en rang les ressources sont un peu plus compliquées à obtenir et cela coûte beaucoup plus cher.

Il est essentiel que vous sauvegardiez le plus possible et qu’en principe vous ne téléchargiez que le personnage qui fait des dégâts, puis celui qui vous soigne et à la fin, très bien à la fin de tout support. Cependant, si vous êtes au rang 40, il serait préférable d’avoir votre personnage principal au maximum tandis que le reste reste au niveau 50-60 et pas plus que cela.

La même chose se produit avec les armes, même avec la passe de combat, obtenir des ressources peut devenir un véritable casse-tête. Cependant, dans le cas des armes, c’est un peu plus facile, puisque nous pouvons cultiver des minéraux pour créer des cristaux d’expérience chez le forgeron, nous n’avons pas besoin de résine et nous pouvons le faire quotidiennement.

Bénédiction lunaire et passe de combat

Si vous allez dépenser de l’argent dans le jeu, vous devez le faire avec sagesse. La meilleure chose que vous puissiez faire est de dépenser 5 $ sur la bénédiction lunaire qui nous garantit 90 protogèmes quotidiens et 10 $ de passe de combat où nous pouvons obtenir les armes exclusives de celui-ci ainsi que de nombreuses ressources fondamentales pour progresser dans le jeu.

Il n’est pas du tout conseillé de dépenser de l’argent directement sur le gachapon. C’est assez cher et les chances d’obtenir des personnages intéressants sont assez faibles. Avec la Bénédiction lunaire, nous obtiendrons 90 protogems quotidiens et avec les missions quotidiennes, nous en aurons 60. Cela fait un total de 150 protogèmes chaque jour, ajoutés aux événements et à l’abîme que nous aurons de quoi tirer.

Focus sur deux équipes

À un moment donné du jeu, vous aurez la possibilité d’accéder à l’abîme (rang 20), ce serait ce que l’on appelle la fin de partie, du moins pour le moment. C’est assez complexe à des niveaux élevés. Dès que nous commençons, nous partons avec notre équipe et monter au niveau cinq devrait être relativement facile.

Le problème est qu’après ce niveau, nous devrons avoir deux équipes. Du niveau 5 au 13, nous aurons besoin de deux équipes pour compléter chaque zone de l’abîme. C’est pourquoi il est important que vous économisiez toutes les ressources que vous pouvez et que vous vous concentriez, au moins en principe sur les personnages endommagés, vous devriez en avoir deux.

