Les captures d’écran qui proviendraient d’un modèle de test du prochain iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces suggèrent que l’appareil phare pourrait comporter un écran 120 Hz et un scanner LiDAR.

Partagées par Jon Prosser, les captures d’écran proviendraient d’un modèle PVT (test de validation de production) de l’iPhone 6,7 pouces. Les paramètres ont une bascule pour activer «LiDAR» pour «la mise au point automatique assistée et la détection du sujet pour le mode vidéo et nuit».

Il existe également une option pour « Activer le taux de rafraîchissement élevé » et « Activer la fréquence de rafraîchissement adaptative », un paramètre qui indique que « l’appareil modifiera le taux de rafraîchissement de 120 Hz à 60 Hz en fonction du contenu affiché à l’écran. »

Il y a eu des rumeurs mitigées sur la question de savoir si certains modèles d’iPhone 12‌ comporteront la technologie d’affichage 120Hz ProMotion, et l’analyste d’affichage Ross Young a déclaré plus tôt cette semaine qu’Apple était confronté à des problèmes de chaîne d’approvisionnement avec des circuits intégrés de pilote d’affichage 120Hz pour l’iPhone 12‌ Pro, et Apple pourrait donc opter pour pour expédier avec des écrans 60 Hz ou retarder le lancement des modèles ‌iPhone 12‌ Pro.

Prosser affirme que certains des modèles ‌iPhone‌ PVT de 6,7 pouces sont équipés d’écrans à 120 Hz et certains ne le sont pas, et les captures d’écran des paramètres allégués mentionnent l’existence des deux.

Les rumeurs suggèrent depuis longtemps que les modèles ‌iPhone 12‌ Pro comporteront un scanner LiDAR comme le scanner LiDAR ajouté aux modèles iPad Pro 2020, et il s’agit d’une fonctionnalité qui sera probablement limitée aux iPhones haut de gamme cette année. La technologie LiDAR et les écrans 120 Hz, s’ils sont mis en œuvre, seront des fonctionnalités haut de gamme.

Ces captures d’écran de Prosser doivent être vues avec un certain scepticisme. Il y a un libellé douteux dans les captures d’écran, avec une orthographe, une majuscule et un libellé inhabituels qu’Apple n’utilise pas. Une capture d’écran utilise le « comportement » de l’orthographe britannique, par exemple, et Hz n’est pas correctement mis en majuscule. « Zoom Capabilities » est mal orthographié dans une autre des captures d’écran, et il fait référence à « Slow Mo », quand Apple l’appelle « Slo Mo ».

Prosser explique cela en suggérant que le libellé ici est «écrit pour les personnes testant les unités», ce qui ne peut être confirmé. On ne sait pas si les captures d’écran sont réelles ou ont été truquées, ce qui ne serait pas difficile à faire, mais Prosser dit qu’il envisage de partager une vidéo du PVT ‌iPhone 12‌ Pro avec ces paramètres dans un proche avenir.

Dans le passé, Prosser a été trompé par les personnes qui lui fournissent du contenu à partager. En juin, par exemple, il a partagé des images qui, selon lui, concernaient un chargeur sans fil sur lequel Apple travaillait toujours, mais il s’est avéré plus tard que ces images provenaient d’un appareil clone non conçu du tout par Apple. Il a cependant partagé des informations précises sur les plans de lancement d’Apple dans le passé.

Mettre à jour: EverythingApplePro a également partagé les mêmes captures d’écran sur un prétendu appareil de test ‌iPhone 12‌ Pro Max. Curieusement, ces captures d’écran montrent un « AM » à côté de l’heure, qui est prétendument visible en raison de l’espace d’affichage supplémentaire de chaque côté de l’appareil.

Prise de vue réelle de l’iPhone 12 Pro Max (PVT) avec des paramètres de 120 Hz. Même taille d’encoche, un peu plus de place pour le badge « AM / PM » en raison de l’écran de 6,7 pouces, l’icône de la batterie est un peu différente. Merci à @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV

– EverythingApplePro (@EveryApplePro) 25 août 2020

EverythingApplePro affirme que l’iPhone‌ de 6,7 pouces a une résolution de 2788 x 1284 avec 458 pixels par pouce et qu’un adaptateur secteur ne sera pas vendu à côté de l’‌iPhone‌, ce qui a déjà fait l’objet de rumeurs.