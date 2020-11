Vous pouvez acheter certains des meilleurs jeux de la génération Xbox One pour moins de 10 euros.

Nous sommes fin novembre et vous savez ce que cela signifie: le Vendredi noir est ici, et avec lui, des offres spéciales sur toutes sortes de produits. Une tradition que la Xbox n’a pas voulu manquer, et qui sera sûrement géniale si vous venez d’acheter la Xbox Series X ou la Xbox Series S, car il existe des dizaines de grands jeux vidéo de la génération Xbox One avec remises importantes prix et bonnes affaires.

Les offres comprennent sorties récentes comme Watch Dogs Legion, le jeu d’action spatial Star Wars Squadrons pour 35,99 € ou Marvel’s Avengers, tous compatible avec la nouvelle génération de Xbox grâce à la fonction Smart Delivery. Il y a beaucoup de choix, donc au-delà de vérifier toutes les offres Xbox pour Black Friday, sur 3DJuegos, nous présentons une liste de certaines des options les plus intéressantes en raison de la qualité de leurs jeux et de l’importance de leur vente.

Offres en vedette Assassin’s Creed Odyssey pour 20,99 € Marvel’s Avengers pour 34,99 € Watch Dogs Legion pour 45,95 € NBA 2K21 pour 34,99 € Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition pour 34,99 € Ultimate Control Edition pour 19 €, 99 € Far Cry 5 pour 13,99 € Resident Evil 3 pour 19,79 € Borderlands 3 pour 23,09 € Arkane Anniversary Collection pour 29,99 € Battlefield Bad Company 2 pour 4,99 € DOOM + Wolfenstein II Bundle pour 16 €, 49 € DARK SOULS III – Deluxe Edition pour 23,74 € DRAGON BALL FIGHTERZ – Ultimate Edition pour 17,24 € Metal Gear Solid V: The Definitive Experience pour 9,89 € Resident Evil 2 Deluxe Edition pour 19,99 € Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition pour 5,99 € The Evil Within 2 pour 7,99 € The Outer Worlds pour 19,79 € Tourment: Tides of Numenera pour 9,99 €

Voici quelques-uns des jeux vidéo que nous recommandons mais n’hésitez pas à partager avec le reste des fans les achats que vous jugez essentiels dans ces nouvelles soldes du Black Friday.

En savoir plus: Xbox et Black Friday.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');