Les trackers de sommeil analysent une variété de données pour évaluer la qualité de son sommeil, mais ils ne peuvent pas mesurer facilement sa position de sommeil.

La position de sommeil peut être critique dans certaines maladies, et la surveillance peut nécessiter des caméras et des capteurs qu’une personne devrait porter lorsqu’elle se couche.

Les chercheurs du MIT ont créé un appareil mural qui fait rebondir les ondes radio sur le corps d’une personne, et un algorithme peut ensuite transformer ces données en informations sur la position du dormeur au lit.

Dormir est l’une des choses les plus importantes que nous faisons toute la journée, mais nous le faisons souvent mal. Et les habitudes de sommeil peuvent avoir un impact sur la santé globale, pas seulement le lendemain. Heureusement, les entreprises technologiques ont trouvé toutes sortes de moyens de suivre la qualité du sommeil pour améliorer le sommeil, en utilisant diverses technologies facilement disponibles. Les capteurs des téléphones, des montres intelligentes et des trackers de fitness peuvent capter les mouvements et les bruits, et également mesurer des éléments tels que la fréquence cardiaque et la température. Les métadonnées d’autres applications de santé et les informations sur l’heure à laquelle vous vous êtes endormi et l’heure à laquelle vous vous réveillez sont ensuite associées aux données des capteurs, et un algorithme peut alors expliquer votre sommeil. En théorie, tout cela pourrait conduire à de meilleures habitudes de sommeil et à une vie plus saine.

Il s’avère que ce ne sont pas seulement vos habitudes de sommeil qui peuvent affecter la qualité du sommeil, mais aussi la position dans laquelle vous dormez. Mais garder une trace de la position de sommeil peut être plus difficile. Cela peut impliquer des caméras et des capteurs corporels, qui peuvent être trop intrusifs ou gênants. C’est là qu’une innovation du MIT entre en jeu, car les chercheurs ont découvert comment faire rebondir les ondes radio de votre corps pour déterminer vos positions de sommeil.

Les positions de sommeil pourraient aider les patients souffrant de diverses maladies, y compris la maladie de Parkinson, l’épilepsie, l’apnée du sommeil et les escarres, et pourraient corriger des positions de sommeil qui pourraient ne pas être saines, pour commencer. Les personnes atteintes d’épilepsie risquent la mort en dormant sur le ventre, ont expliqué les chercheurs. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent perdre la capacité de se coucher à mesure que la maladie progresse. L’appareil peut être utilisé pour surveiller les nourrissons pendant leur sommeil.

L’appareil s’appelle BodyCompass, et il sera présenté officiellement à UbiComp 2020 dans quelques jours, selon MIT News.

BodyCompass fonctionne en regardant le reflet des signaux radio lorsqu’ils rebondissent sur des objets dans la pièce. L’appareil est placé sur un mur de la chambre, puis il transmet des signaux radio qui se déplaceront dans la pièce, puis reviendront à l’appareil. Le système peut faire la différence entre les ondes radio qui rebondissent sur des objets inanimés dans la pièce et le corps humain, ce qui est essentiel pour déterminer la position d’une personne endormie au lit.

La respiration de la personne joue un rôle énorme dans l’algorithme, car elle module les ondes radio. Le système n’interprétera que les réflexions provenant du corps et déterminera comment cette personne dormait.

«Identifier la respiration comme un codage nous a aidés à séparer les signaux du corps des réflexions environnementales, ce qui nous a permis de suivre où se trouvent les réflexions informatives», Ph.D. a déclaré l’étudiant Shichao Yue.

Un réseau de neurones analyse toutes les données, et l’appareil peut alors dire si une personne a dormi sur le côté droit d’une personne qui s’est juste inclinée légèrement vers le côté droit. Cela peut ne pas sembler un gros problème, mais c’est absolument important pour les personnes qui souffrent d’épilepsie ou les personnes qui dorment dans une position couchée en corrélation avec une mort subite inattendue.

Parce qu’il n’interprète que les ondes radio, le système est peu invasif en matière de confidentialité. Il ne peut pas récupérer d’autres informations. « Étant donné que nous n’enregistrerons que les informations essentielles pour détecter la posture de sommeil, comme le signal respiratoire d’une personne pendant le sommeil, il est presque impossible pour quelqu’un de déduire d’autres activités de l’utilisateur à partir de ces données », a déclaré Yue.

Pour former l’IA, les chercheurs ont collecté plus de 200 heures de données sur le sommeil de 26 personnes en bonne santé dormant dans leur chambre. Au départ, les sujets portaient deux accéléromètres sur la poitrine et le corps. BodyCompass était précis 94% du temps lorsque l’appareil était entraîné sur une semaine de données. Une nuit a donné des résultats précis à 87%. Et seulement 16 minutes de données seraient bonnes pour une précision de 84%.

Cependant, on ne sait pas comment ou si un tel appareil fonctionnerait si deux personnes dorment dans le même lit.

Le dispositif pourrait être associé à des alertes qui peuvent dire aux gens de changer leur position de sommeil ou à des matelas intelligents qui pourraient déplacer un patient épileptique vers une position plus sûre. Cela dit, il est impossible de dire si la technologie BodyCompass sera bientôt disponible dans les produits commerciaux. Mais toute entreprise de technologie qui fabrique des produits de suivi du sommeil doit absolument être au courant de cette technologie.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.