Les chercheurs ont récemment isolé une molécule qui pourrait aider à créer un médicament capable de neutraliser le coronavirus.

Les essais cliniques impliquant le médicament devraient commencer sur les humains l’année prochaine.

Même si un vaccin contre le coronavirus est approuvé plus tard cette année, il ne fonctionnera que 50% du temps.

Des chercheurs de la Pittsburgh School of Medicine ont récemment réalisé une percée scientifique qui pourrait s’avérer essentielle pour mettre la pandémie de coronavirus derrière nous. Plus précisément, les chercheurs ont réussi à isoler la plus petite molécule capable de neutraliser complètement le coronavirus. Les scientifiques utiliseront désormais cette molécule pour aider à créer un médicament pour les humains (appelé Ab8, pour le moment) qui pourrait détruire complètement le virus responsable du COVID-19 et l’empêcher de se répliquer chez l’homme.

L’un des avantages d’Ab8 est qu’il est particulièrement petit. Les chercheurs disent que cela est utile car il peut ainsi se propager plus facilement dans les tissus. Sa petite taille signifie également qu’il peut être administré de différentes manières, y compris par inhalation. De plus, des recherches ont montré qu’il est moins susceptible de provoquer des effets secondaires chez l’homme que d’autres thérapies contre les coronavirus actuellement testées car il ne se lie pas aux cellules individuelles.

S’adressant à Pittwire, John W. Mellors – l’un des co-auteurs de l’étude – a déclaré ce qui suit:

Ab8 a non seulement un potentiel de traitement pour le COVID-19, mais il pourrait également être utilisé pour empêcher les gens de contracter des infections par le SRAS-CoV-2. Les anticorps de plus grande taille ont fonctionné contre d’autres maladies infectieuses et ont été bien tolérés, ce qui nous donne l’espoir qu’il pourrait être un traitement efficace pour les patients atteints de COVID-19 et pour la protection de ceux qui n’ont jamais eu l’infection et ne sont pas immunisés.

Le document de recherche complet a été publié dans Cell et peut être consulté ici.

À ce jour, l’Ab8 n’a été testé que sur des souris, il reste donc à voir s’il s’avère aussi efficace sur l’homme. À cette fin, les essais cliniques devraient commencer au début de l’année prochaine, mais les scientifiques semblent confiants sur la base des premiers résultats qu’ils sont sur la bonne voie.

Pendant ce temps, avec le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus oscillant toujours dans la fourchette de 40000 ici aux États-Unis seulement, il est devenu clair que nous ne pourrons peut-être pas surmonter la pandémie tant que plusieurs vaccins et autres médicaments sûrs et efficaces ne seront pas développés. Un problème potentiel avec un vaccin contre le coronavirus, cependant, est que la première incarnation ne peut être efficace que 50% du temps. De plus, les premiers vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence pourraient très bien obliger les individus à prendre au moins deux doses.

À la lumière de cela, le directeur du CDC, Robert Redfield, a récemment déclaré que le port d’un masque était probablement plus efficace pour prévenir le coronavirus qu’un vaccin ne le serait. «Nous avons des preuves scientifiques claires de leur efficacité», a déclaré Redfield à propos des masques plus tôt cette semaine. «Ce masque facial est plus sûr de me protéger contre le COVID19 que lorsque je prends un vaccin COVID.»

Il a poursuivi: «Ces masques faciaux sont l’outil de santé publique le plus puissant dont nous disposons. J’appelle tous les Américains à adopter ces masques faciaux. «

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.